覃川

近日，美国等少数国家无视此前中国一世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告得出的科学的、权威的结论，继续大肆炒作所谓“实验室泄漏论”，强行将病毒溯源政治化。在新冠肺炎疫情肆虐全球、国际社会合力抗疫的关键时期，美方却再次散播政治病毒，利用一切时机抹黑中国，此举严重危害全球抗疫大局。

事实上，“实验室泄漏论”是美国散播的阴谋论。7月7日，开放科学数据平台Zenodo发布一篇20余名各国科学家联合署名的预印本论文，指出“目前无证据表明任何早期新冠病例与武汉病毒研究所有任何联系”。7月5日，英国知名医学期刊《柳叶刀》刊发了24名国际专家的联合声明。来自世界各地的医生、流行病学家、病毒学家、生物学家、生态学家和公共卫生专家在声明中强调，“所谓‘实验室泄漏论’没有任何科学支持”。目前医学界的评审研究强烈表明，新冠病毒是在自然界进化的。

在此背景下，美国为何仍执意炒作“病毒源自中国实验室”，鼓噪针对中国的“第二阶段溯源工作计划”？

“美国炒作‘武汉病毒所实验室泄漏论’是企图将祸水引到中国。”俄罗斯顶级病毒学家、叶卡捷琳堡病毒感染科学研究院院长亚历山大·谢苗诺夫近日指出，美国无休止地指责“新冠病毒起源于中国实验室”，完全出于政治因素，人工制造冠状病毒的假说是“纯粹的幻想”。

在溯源问题上，开放、透明、科学、合作是中国始终秉持的态度。今年年初，来自美国、英国、日本、澳大利亚等10国的国际权威专家同中国权威专家组成联合专家组，在中国开展了为期28天的联合研究。3月30日，世卫组织发布中国—世卫组织联合研究报告得出明确结论，指出实验室泄漏极不可能。同时，报告遵循世卫组织的程序，采取科学的方法，得到国际社会普遍认可和尊重。中国在病毒溯源问题上展现的开放、透明态度也得到国际专家的充分肯定。

事实上，反对政治操弄病毒溯源已是国际社会的普遍共识和一致态度。

6月27日，叙利亚外交部就新冠肺炎病毒溯源问题发表声明，反对将溯源问题政治化，支持中方就病毒溯源问题的有关立场。叙方指出，美国等个别国家近期在溯源问题上采取了一些列政治化的挑衅举动，公然否定中国—世卫组织新冠病毒溯源研究联合专家组的研究报告结论，公开挑战国际科学家的权威，要求非专业的情报部门开展溯源调查，政治施压世卫组织。这些举动是将溯源问题作为政治攻击他国尤其是中国的工具，已经严重破坏科学研究的基本规律和氛围，阻碍国际社会团结抗疫的努力，加剧了政治对抗和分裂。

南非执政党非洲人国民大会近日也在其官方推特发表题为“非国大支持就新冠病毒溯源开展科学调查，敦促国际社会团结合作，并谴责将溯源问题政治化”的声明指出，高收入国家大搞“疫苗民族主义”和“疫苗种族隔离”，造成发展中国家发病率和死亡率上升、经济萎缩、贫困和不平等加剧。

8月2日，世界上100多个国家和地区，300多个政党、社会组织和智库向世界卫生组织秘书处提交《联合声明》，呼吁世卫组织客观公正地开展全球新冠病毒溯源研究，坚决反对将溯源问题政治化。可见，作为严肃的科学问题，溯源应摆脱政治干扰已是国际社会共同的呼声。

试问，炒作“实验室泄漏论”的美国，何时能够正面回应国际社会对德特里克堡的疑问？何时能够向国际社会解释遍布全球200多个生物实验室的疑点？何时能像中方一样邀请世卫组织到美国开展科学溯源合作？

将溯源问题政治化无助于科学研究、无助于了解真相、无助于合作抗疫。当前国际社会应当携起手来，共同维护溯源研究的科学性和严肃性，共同抵制将溯源问题政治化，共同维护全球抗疫合作，以防类似疫情再次发生。

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(责编：高歌、常红)