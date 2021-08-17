辛岳

新冠肺炎病毒溯源工作事关全球抗疫大局，中国始终支持并将继续参加科学溯源，反对的是政治溯源，反对的是违背世卫大会决议的溯源，反对的是抛弃中国—世卫组织溯源联合研究报告的溯源。

所谓第二阶段溯源工作计划无视美国关于新冠肺炎病毒的重重疑云。该计划对德特里克堡生物实验室病毒泄漏、2019年7月威斯康星州大规模暴发电子烟肺炎、美国200多个海外生物实验基地、北卡罗来纳大学开展的冠状病毒研究等问题视而不见。

所谓第二阶段溯源工作计划重提出自美国炮制炒作、意在构陷抹黑中国的“实验室泄漏论”，对急于“甩锅”推责的美国而言，可谓正中下怀。针对武汉病毒所的谣言早已得到澄清：2019年12月30日之前，武汉病毒研究所没有接触、保藏和研究过新冠病毒；武汉病毒研究所从来没有设计、制造和泄漏新冠病毒；目前为止，武汉病毒研究所的职工和研究生没有一人感染新冠病毒。所谓“实验室泄漏论”是荒谬的，所谓第二阶段溯源工作计划“感染”了美国重返世卫组织后大肆散布的“政治病毒”，中国当然不可能接受。

所谓第二阶段溯源工作计划偏离第73届世卫大会决议的要求。根据第73届世卫大会决议的要求，制定下阶段溯源工作计划必须坚持成员国主导，世卫组织应同成员国充分协商，并达成一致；工作计划起草过程也应当是公开透明的。当前的所谓第二阶段溯源工作计划草案由世卫组织秘书处单方面提出，秘书处的职责是为成员国充分协商并达成一致提供便利，无权自行作出决定。作为计划草案，该计划未经得世卫组织成员国一致同意，偏离第73届世卫大会决议要求的坚持成员国主导方针，中国当然有权说不。

所谓第二阶段溯源工作计划践踏中国—世卫组织溯源联合研究报告得出的结论和建议。今年初，经过第一阶段溯源研究，中国—世卫组织溯源联合研究报告得出了国际社会和科学界公认的结论和建议，必须得到包括世卫组织秘书处在内的各方的尊重和实施。在第二阶段新冠病毒溯源工作中，对第一阶段已开展过的，尤其是已经有了明确结论的工作，就不应该再重复开展。所谓第二阶段溯源计划反其道而行，搞重复调查，刻意忽略全球多国多地发生的早期病例、冷链传播病毒等重要研究方向，中国当然不会同意。

国务委员兼外长王毅近日重申：在溯源问题上，我们要合作，不要抹黑；要真相，不要谎言；要尊重科学，不要政治操弄。

下阶段溯源应该在第一阶段研究基础上，实施中国—世卫组织溯源联合研究报告中的建议；寻找新病原体的起源应该建立在科学基础上，不应该成为相互指责或政治攻防的工具。这些观点应该在世卫组织相关工作中得到落实。

在溯源问题上，中国一直秉持开放、透明、科学、合作态度。中国正在并且将继续落实中国—世卫组织溯源联合研究报告的相关工作建议，坚决反对美国借世卫组织平台散布政治病毒，以开放透明科学调查之名、行政治操弄之实。

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(责编：崔译戈、常红)