人民网巴黎8月16日电 （记者何蒨）近日，法国团结与进步党月刊《新团结》主编克里斯蒂娜·比埃尔对新冠病毒溯源一事表达了支持中国的立场。她指出：“新冠疫情已被政治化。在意大利、西班牙、法国、甚至美国，由国家保存的冷冻血液样本及未经处理的污水中，都曾检测出早于武汉几个月就已出现的新冠病毒。因此，如今我们不能说病毒来自武汉，或来自中国。”

克里斯蒂娜·比埃尔强调：“我认为病毒溯源问题不仅存在‘政治化’的趋势，美国、英国等西方阵营中的一些人甚至在考虑将这个问题‘军事化’。美国将这个问题政治化可以追溯到特朗普总统任期。特朗普在美国总统大选中，看到自己的支持率因处理疫情不力而下降，因此将矛头指向中国，将病毒起源归咎于中国，试图赢得选举。”

克里斯蒂娜·比埃尔指出：“随后，各路反华极端分子纷纷认为找到了一个完美的借口，借着这个问题对中国进行讨伐，以阻止中国的崛起。例如，英国的伦敦亨利·杰克逊学会叫嚣中国需向世界其他地区支付3510亿英镑的损失。此外，大西洋理事会也提出了组建国际反华联盟的计划。”

克里斯蒂娜·比埃尔认为中国人民发起国际请愿，要求对美国德特里克堡实验室进行调查是完全正确的。她指出，德特里克堡实验室是2019年夏天关闭的美国主要军事生物实验室之一，美国当局也承认是出于安全原因而关闭。她强调：“法国团结与进步党主席雅克·舍米纳德在昨天一场支持中国立场的采访中曾指出，团结进步党不会被这些伎俩所愚弄，他与其他2500万人及各种协会、政党都签署了这份请愿书。”

美国的疫情形势依然严峻，但美国媒体却将自己的国家评选为疫情管理表现的最佳代表。对此，克里斯蒂娜·比埃尔指出：“美国拥有世界上最强大的军队，并向所有使用美元的国家及地区施加自己的法律及制裁，同时对跨大西洋地区的媒体进行控制，以至于美国如今经常以为可以把‘雪是黑色的’这样荒谬的想法强加给任何人，又或者自认为永远是最好的危机管理者。”

同时，克里斯蒂娜·比埃尔也强调：“最近一段时期，中美对话似乎有了一些更为合理的讨论，比如中国政府与美国常务副国务卿舍曼的对话，但仍必须保持谨慎，因为美国仍有不惜一切代价捍卫其世界‘领导’地位的决心。”

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