美国的外交议程完全陷入遏制打压中国的泥潭，不仅给国际和地区格局带来冲击，对美国自身利益也是巨大损害。美国改变不了中国，也不可能阻挡和打断中国的现代化进程

东亚合作机制是地区国家团结合作的重要平台，本应聚焦发展主题，注重务实合作，但遗憾的是，个别域外国家总是要利用这一平台谋求地缘政治私利。在近日举行的东亚合作系列外长会上，美国屡屡就南海问题搬弄是非，还对中国内部事务进行攻击抹黑。这些陈词滥调非但没有东盟国家附和，反而让更多人看清美式霸权的傲慢和无礼是逆流而动，早已落后于时代的发展。

近来，美国针对东盟地区安排了一系列密集活动。这种“设计感”十足的举动，据说是为了体现本届美国政府“加大对东盟重视”。然而，从美国频频炒作所谓“中国威胁”、无端攻击抹黑中国可以看出，美国所谓“重视”东盟不过是幌子，它无关合作与发展，真实目的是在地区制造分裂，企图将东盟国家变为服务其遏制打压中国这一战略目标的棋子。东盟国家对此看得很清楚。新加坡《联合早报》不无讽刺地指出，“华盛顿是在把北京定位为主要外交挑战后，超过6亿人口的东南亚才受到关注”。

美国企图在地区国家间煽动集团对抗，是对地区国家合作发展现状和大势的无视。中国东盟关系经过几十年的深厚积淀和全面发展，已成为亚太地区最为成功和最具活力的典范，成为维护地区和平稳定、促进发展繁荣的重要支柱。疫情发生后，双方卓有成效的合作打造了国际抗疫和复苏合作的样板。中国迄今已向东盟十国提供了1.9亿多剂新冠疫苗。中国东盟今年上半年贸易额突破4100亿美元，同比增长38.2%，东盟继续是中国最大贸易伙伴，双方相互累计投资总额已超过3100亿美元。区域全面经济伙伴关系协定生效实施将给双方经贸合作带来更为强劲的动力。东盟秘书长林玉辉指出，东盟中国战略伙伴关系已成为本地区最富内涵和最具活力的伙伴关系之一。

兼顾各方诉求，包容各方利益，促进共同安全，实现地区长治久安，符合地区国家的共同利益。美国的行为使本地区面临地缘政治回潮的风险，自然得不到东盟国家的支持。新加坡总理李显龙日前强调，即使是美国的盟友和伙伴也都希望与中美两国共同建立广泛的联系。美国对此视而不见，仍然一厢情愿地以为自己还有号召力在地区强行打造一个对华“包围圈”，再次暴露出美国的傲慢与偏执，再次证明美国所固守的冷战思维早已不合时宜。系列外长会上，地区国家外长纷纷呼应支持中国立场充分显示，时代已经改变，本地区不再有“教师爷”，也不需要“救世主”，地区国家的命运掌握在自己手中，地区前途由各国共同开创。

美国对华遏制打压不断碰壁，说明美国需要在根本性问题上做出调整，即放弃将中国视为“假想敌”的错误心态。美国前驻华大使芮效俭指出，地区国家对华合作密切，“美国在制定外交政策时必须考虑到合作伙伴的利益，不能想当然地把自身诉求强加给他们。”美国的外交议程完全陷入遏制打压中国的泥潭，不仅给国际和地区格局带来冲击，对美国自身利益也是巨大损害。当前，美国疫情形势严重恶化，日均新增感染病例超过10万例，美国政府应把注意力放在应对疫情、呵护本国民众健康乃至加强国际抗疫合作上，而不是把精力放在徒劳的打压中国上。哈佛大学教授约瑟夫·奈日前在《东盟邮报》撰文警告，大国竞争的概念使得美国对自己所面临的新型威胁未能产生足够的警觉，美国现有战略已经导致五角大楼预算超过美国疾控中心预算100多倍。

美国动辄声称“从实力地位出发”与中国打交道，但无论是美国国内现实还是国际现实都已无法支撑美方所谓的“实力地位”。美国改变不了中国，也不可能阻挡和打断中国的现代化进程。中美双方通过对话找到一条不同制度、不同文化、不同发展阶段的两个大国和平共处乃至互利共赢之道，是这个世界共同的需要。美方应尽快改弦易辙，选择与中方相向而行，相互尊重，公平竞争，和平共处。

《 人民日报 》（ 2021年08月09日 03 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)