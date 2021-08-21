本报记者 刘 峰 周 輖 韩晓明 沈小晓

第五届中国—阿拉伯国家博览会8月19日至22日在宁夏银川举办。本届博览会以“深化经贸合作，共建‘一带一路’”为主题。据了解，本届博览会总计签约成果277个，计划投资和贸易总额1566.7亿元。图为第五届中阿博览会会场外景。

本报记者 刘 峰摄

8月19日，以“深化经贸合作，共建‘一带一路’”为主题的第五届中国—阿拉伯国家博览会在宁夏银川开幕。国家主席习近平致贺信。来自阿拉伯国家的与会嘉宾、接受本报记者采访的阿拉伯国家专家学者等纷纷表示，习近平主席的贺信充分体现了中方对发展中阿战略伙伴关系的高度重视，展现了中国同阿拉伯国家共谋合作发展，共促和平发展，实现互利共赢，高质量共建“一带一路”，携手打造面向新时代的中阿命运共同体的坚定决心。

“共建一带一路为沿线国家带来经贸合作新机遇”

面对百年变局叠加世纪疫情带来的全球挑战，中阿合作并没有按下“暂停键”，而是展现出强大韧性和旺盛活力。习近平主席指出，近年来，中阿双方不断加强战略协调和行动对接，共建“一带一路”合作成果丰硕，中国持续保持阿拉伯国家第一大贸易伙伴国地位。

今年上半年，中阿双边贸易额达1442.7亿美元，同比增长25.7%。“阿中是共建‘一带一路’的天然合作伙伴。中国已同19个阿拉伯国家和阿盟签署‘一带一路’合作文件。习近平主席的贺信为阿中战略伙伴关系的未来发展指明了方向。”沙特阿拉伯国王大学教授穆罕默德·本·阿卜杜拉阿齐兹·阿勒塔维姆表示，中国政府高度重视阿中传统友谊。“阿中人民传统友好，历久弥坚。共建‘一带一路’为新时代增进阿中友谊提供了良机。”

“摩洛哥2017年与中国签署共建‘一带一路’谅解备忘录。近年来，得益于共建‘一带一路’，摩洛哥在基础设施建设方面取得了重大发展成就。”摩洛哥首相萨杜丁·欧斯曼尼在本届中阿博览会开幕式上通过视频方式致辞时说。

突尼斯外交移民侨民部长奥斯曼·杰兰迪表示：“共建‘一带一路’为沿线国家带来经贸合作新机遇。自2004年中阿合作论坛成立以来，突尼斯一直积极参与论坛框架内各项合作，愿继续努力推动双方各领域合作。”

“中阿博览会以务实创新的形式，进一步加强阿中企业合作与民间往来，为双方注入发展动力，带来实实在在的共同利益，同时对阿拉伯国家与中国高质量共建‘一带一路’起到带动和示范作用。”摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴表示，中阿博览会正成为有效、有用、有利的合作平台，在推动阿拉伯国家与中国高层交流、经验分享、商机发现等方面发挥日趋重要的作用。

“当前，阿中关系稳定前行，持续焕发出生机和活力。”沙中商务理事会主席、阿吉兰兄弟控股集团副董事长穆罕默德·艾尔·阿吉兰表示，近年来阿中关系不断向好发展，取得了丰硕成果。“以沙中关系为例，双边经贸合作实现了跨越式发展，中国已成为沙特第一大贸易国，沙特也是中国在西亚地区最大的贸易伙伴。”

“以实际行动诠释了阿中战略伙伴关系丰富内涵”

习近平主席指出，面对新冠肺炎疫情，中国和阿拉伯国家携手抗疫，树立了守望相助、共克时艰的典范。据悉，中方已向阿拉伯国家援助和出口近1亿剂中国疫苗，同阿联酋、埃及等国开展联合灌装生产合作，有力支援了阿拉伯国家抗击疫情。

“突尼斯赞赏阿中双方为共同抗击疫情所作的努力。感谢中方在抗疫经验分享、疫苗和医疗物资援助等方面给予阿拉伯国家的支持。国际社会应团结一心，携手减轻疫情造成的影响，同时加强协调，促进经济复苏增长。”奥斯曼·杰兰迪说。

“中国积极帮助沙特抗击疫情，向沙特提供抗疫物资援助并派遣抗疫医疗专家组，为沙方赴华采购物资提供便利。中国企业与沙特政府签署新冠病毒检测合作协议，帮助沙特建设6个大型实验室以稳步提高病毒检测能力。此外，双方还深入开展疫苗合作。”阿吉兰说：“沙中两国以实际行动诠释了阿中战略伙伴关系丰富内涵。”

布希巴表示，中国积极倡导并推动国际社会加强抗疫合作，中国疫苗为阿拉伯国家抗击疫情发挥了举足轻重的作用。“当前，阿中将经贸合作作为重点，通过中阿博览会促进交流、增进了解、达成合作，为全球作出了表率，也为重振世界经济带来了信心。”

曾多次参加中阿博览会的中东“一带一路”研究中心主任瓦尔·亚森说：“第五届中阿博览会的举办凸显了阿中守望相助、共克时艰的情谊，向国际社会传递出了信心和力量。相信本届博览会将进一步促进阿中双方交流合作。”

“推动阿中关系不断向前发展尤为重要”

“习近平主席提出的构建人类命运共同体理念，为阿拉伯国家提供了共同繁荣与发展的解决方案。”沙特阿拉伯国家石油公司高级副总裁穆罕默德·卡塔尼说。

“阿中经贸合作的基础是双方在政治和外交层面的相互支持。”萨杜丁·欧斯曼尼表示，中国和阿拉伯国家经济互补性强，合作前景广阔，这有力推动了双方务实合作在互利共赢的基础上不断发展。“在当前国际形势下，阿中双方深化经贸合作，加强政治互信，推动阿中关系不断向前发展尤为重要。”

中阿2018年建立战略伙伴关系以来，双方政治互信日益增强，在涉及彼此核心利益和重大关切的问题上相互坚定支持，在国际和地区事务中紧密合作，共同维护了发展中国家利益。

“近年来，中国和阿拉伯国家不断加强战略协调和行动协同，同阿拉伯国家共同推进高质量合作。”土耳其《新黎明报》网站刊文指出：“相信中国不断推进同阿拉伯国家合作，将促进共同发展，为推动全球经济复苏增长提供重要机遇，阿中关系将随着时间的推移而不断深化。”

“中国已成为许多阿拉伯国家最大的贸易伙伴和外国投资者。为应对气候变化，大力发展可再生能源成为全球趋势，这一趋势也是深化阿中能源合作的良机。”阿联酋阿布扎比能源局局长阿维达·穆尔希德·阿里·穆尔希德·马拉尔说：“我们不断创新方式来实现经济多元化和气候目标，在这方面中国一直是值得信赖的战略合作伙伴。”

《 人民日报 》（ 2021年08月21日 02 版）

(责编：赵欣悦、白宇)