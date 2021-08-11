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漫评美式病毒溯源之二：

炮制“政治病毒” 难掩抗疫不力

苏缨翔
2021年08月11日08:35 | 来源：人民网-国际频道
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漫画作者：陆凌兴 （人民网版权图片，未经授权，请勿转载。）

身前拿着喇叭大肆炮制“政治病毒”，身后所到之处遍布新冠病毒。一年多来，美国政府不思如何有效抗疫，却出于一己私利和借疫情打压中国的地缘政治考虑，大搞政治操弄，破坏全球抗疫。

美国一边扩散新冠病毒，一边炮制“政治病毒”。大肆宣扬“中国病毒”“实验室泄漏论”等说法，企图将病毒溯源这一严肃的科学问题政治化，看似是在“警醒世人”，实则是在蒙骗国际社会，散布“政治谎言”。

美国是全球第一疫情扩散国。作为世界头号强国，美国放任病毒扩散，致使他国疫情严重恶化；推诿塞责，企图将世界卫生组织作为维护自身利益的工具。拒绝采取隔离措施，拒不佩戴口罩，美国驻外人员视他人健康为儿戏，不遵守当地防疫规定造成病毒扩散；不顾国际社会反对，大规模遣返非法移民，造成拉美国家疫情加剧。

在人类与新冠病毒的较量中，团结合作是战胜疫情的唯一选择。而美国这个“最大病毒扩散国”，正在“放毒”的路上一去不返。

(责编：苏缨翔、常红)

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