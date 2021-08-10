苏缨翔

漫画作者：陆凌兴 （人民网版权图片，未经授权，请勿转载。）

一手操控完全针对中国的第二阶段溯源计划，一手胁迫世界卫生组织和一些科学家放弃公正客观立场。以“溯源”之名，行“污名”之实，美国在制造谣言方面，可谓无所不用其极。从1918年的大流感溯源到如今的新冠病毒溯源，美国“甩锅”故技重施，让其他国家“背黑锅”，成了美国的惯用做法。

病毒溯源工作，本是应该以科学为基础。美国为了编造溯源谎言，不惜“绑架”和“禁言”所有与科学溯源有关的人事物，将“新冠病毒”篡改为“中国病毒”，肆意添加政治倾向，为病毒溯源工作笼罩上一层“政治滤镜”，让第二阶段溯源工作抛弃科学原则、偏离正确轨道……

作为全球第一政治撕裂国，美国将新冠病毒的推责成为两党竞争的工具。美国设法避责，频频“甩锅”，将疫情作为妖魔化对手的工具等，成为竞争性选举政治的政党利益需要。

在科学事实和公理正义面前，任何将病毒溯源政治化、向他国甩锅推责的企图，总会被国际社会识破。美国戴着“谎言制造大国”“全球第一虚假信息国”的帽子，必将遭到国际社会的唾弃。

(责编：苏缨翔、常红)