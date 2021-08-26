人民网北京8月26日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持今日记者会。记者会实录如下：

中国国际电视台记者：据报道，多名中国—世卫组织新冠病毒联合溯源专家组国际专家近日强调，目前没有任何“实验室泄漏论”假说的证据，对这一论调的炒作意味着溯源正在被政治化。一名了解溯源工作的国际科学家更是直言，美国情报部门搞的溯源报告无法提供任何新证据，“这是世界上大多数科学家预料之内的”。发言人对此有何评论？

汪文斌：溯源是科学问题，应当由全球科学家合作开展。这是绝大多数国家和科学界的共识。美方不通过科学家而动用情报机构推进溯源，只会干扰破坏科学溯源的开展，为国际社会早日找到病毒源头增添障碍。为什么美方明知不可为而为之？美方动用情报机构溯源的真实意图究竟是什么？这值得人们深思。

《南华早报》记者：美国司法部要求总部设在香港的《星岛日报》在美的办公室登记为“外国代理人”，中方对此有何评论？

汪文斌：我还不掌握有关情况。中方一贯反对美方无端对中国媒体进行政治打压的错误做法。

新华社记者：近期，美国国会众议院外委会共和党领袖麦考尔发表针对武汉病毒研究所的调查报告，以项目经费过高为由质疑武汉病毒研究所“异常”，但实际是其将改造中央空调的花费夸大了1000倍。报告还将武汉病毒研究所其他6个项目经费夸大100倍或10倍。发言人对此有何评论？

汪文斌：我注意到有关报道。这再次表明，美方所谓实验室泄漏病毒的说法根本不可信，依据的都是一些虚假、错误的信息和数据。这也再次表明，溯源不应政治化，科学的问题应该交给科学家去研究，而不是由政客或者情报部门来操弄。

美国专题新闻社记者：第一，据报道，迈克尔·斯帕弗本周提出了上诉，外交部能否证实？能否透露有关细节？第二，今天是孟晚舟被扣押1000天，外交部对此有何评论？

汪文斌：中方已经多次就加拿大公民迈克尔案阐明立场。有关加公民涉嫌危害中国国家安全犯罪。中国是法治国家，中国司法机关依法独立办案，充分保障了加公民各项合法权利。

孟晚舟事件是一起彻头彻尾的政治事件，本质是美国一手策划、加拿大帮凶实施的针对中国公民的政治迫害，是对中国企业的蓄意打压。美加一再用法律借口为其迫害中国公民的行径辩护、开脱，但国际社会都清楚，美加所讲的法律不过是服务于美国巧取豪夺、打压异己、谋取私利的工具而已，毫无公正性、正当性可言。

加方无视美方政治图谋以及孟晚舟女士没有违反任何加拿大法律这一事实，无理非法拘押孟晚舟长达1000天，沦为美方对中国公民实施政治迫害的帮凶。试问，加方还有没有是非观？加方口口声声的捍卫人权何在？加方为美国火中取栗的做法损人不利已，只会得不偿失。

中国人民是崇尚正义、不畏强暴的人民。中方绝不接受任何形式的政治胁迫和滥用司法行为，绝不允许中国公民成为别国政治迫害的牺牲品。《环球时报》日前发起网络联署，要求加方立即无条件释放孟晚舟，目前已有近1500万人联署。我们严正敦促美方、加方正视中国政府和广大民众的正义呼声，立即纠正错误，解除对孟晚舟的任意拘押，撤销对其的逮捕令和引渡要求，释放孟晚舟并让她平安回到中国。

深圳卫视记者：据报道，日本政府和东京电力公司25日已决定建设海底隧道将福岛第一核电站核污染水排放至海洋。韩国一官员称，对日方未与韩方提前沟通情况下单方面推进核污染水排海计划深表遗憾，与周边国家充分协商、保持沟通是日方应尽的责任。请问中方对此有何评论？

汪文斌：中方注意到韩方的反应，我们也有相同关切。日方先前不顾国内外质疑和反对作出核污染水排海的错误决定，现在又错上加错，不断推进相关政策和技术准备。这说明日方完全没有解决各方关切的诚意。中方敦促日方认真回应国际社会、周边国家以及本国民众的呼声，立即撤销错误决定，履行应尽的国际义务，在同各利益攸关方及有关国际机构充分协商并达成一致前，不得擅自启动核污染水排海。

北京广播电视台记者：据报道，日前，世卫组织突发卫生事件规划执行主任瑞安在回答记者提问时表示，所有关于病毒起源的假设都仍在讨论中，中国要求调查美国德特里克堡是“矛盾的”，因为北京强烈反对实验室泄漏论。中方对此有何回应？

汪文斌：中方的要求是合理的，也是正当的，并不存在什么矛盾。在溯源问题上，中国和世卫组织专家已经得出病毒从武汉实验室泄漏极不可能的结论，世界上绝大多数科学家，包括美国科学家在内都认为没有任何证据支持实验室泄漏论。是美方不接受这个科学结论，一口咬定病毒是从武汉实验室泄漏的。武汉病毒研究所已经两次接待世卫组织专家，而美国德特里克堡基地和北卡罗来纳大学在冠状病毒研究方面有着悠久的历史和糟糕的安全记录。如果美方坚持实验室泄漏的说法，那就理应开放德特里克堡让国际社会去调查。同样道理，如果世卫秘书处坚持认为不能排除实验室泄漏可能，那么世卫就应当去美国德特里克堡进行调查。遗憾的是，我们迄今仍未听到世卫秘书处有这样的打算或计划。我们已向世卫秘书处递交了2500万中国网民要求调查德特里克堡的联署信，也没有得到世卫秘书处的回应。

中方要求调查美国德特里克堡基地和北卡罗来纳大学，就是要用事实告诉人们，美方所称的实验室泄漏论到底可信不可信、存在不存在，也是为了排除美方政治溯源的干扰，为科学溯源创造有利条件。美方如果对此拒不接受的话，只会进一步暴露美方将溯源政治化的真实面目。

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