本报记者 林子涵

8月16日，在阿富汗喀布尔机场，一名美军士兵用枪指向一名阿富汗男子。

新华社/法新

当今世界，有一个头号危险分子时刻在搅弄风云。出于一己私利，这个危险分子屡次对外发动军事行动，动辄挥动经济制裁大棒，把同盟体系玩弄于股掌之上，疫情期间还大搞政治操弄，肆意践踏国际法与国际秩序……如此黑帮做派的国家，就是美国。

“美国优先”深植在美国的政治基因中。早在1891年，美国共和党就把“美国优先，世界第二”纳为选举理念。在此后的130年里，这一理念持续煽动美国对外掠夺，最终让美国成了全球公共治理的最大威胁。如今，是时候让国际社会清算美国这个黑社会老大犯下的种种罪恶了。

极端利己

牺牲他国利益满足美国私欲

2003年3月20日，数百枚美军“战斧”式巡航导弹飞向伊拉克首都巴格达，美国在未经联合国安理会授权的情况下正式向伊拉克发起军事行动。在这场战争爆发18年后，今年4月，美国副总统哈里斯在参加活动时亲口承认“持续数年和数代人的战争是为了争夺石油”。《卫报》称，早在“9·11”前，美国政府就发布能源安全报告指出，伊拉克把控中东石油市场可能造成美国能源价格波动，应立即对伊拉克进行军事、能源审查，这暴露了美国对伊拉克觊觎已久。

类似的情形也出现在叙利亚、利比亚、也门等其他国家。叙利亚石油和矿产资源部长巴萨姆·图马今年3月接受叙国家电视台采访时称，美军如海盗一般，盯上了叙的石油财富。目前，美国控制着叙东北部90%的原油资源，同时阻止基本物资进入叙利亚。

在他国制造灾难，俨然成为美国获利的手段。据不完全统计，1945年到2001年，世界上153个地区发生248次武装冲突，其中美国以“人道主义”“宗教自由”“反恐”等为借口发起201场，约占全部的81%。在恐怖主义的认定上，美国将是否符合自身利益作为唯一衡量标准，偏袒甚至扶植亲美的恐怖组织，打击其他恐怖势力。

广东外语外贸大学国际关系学院院长周方银接受本报记者采访时表示，一个国家追求本国利益无可厚非，但美国的问题在于一面赤裸裸地追求国家利益，一面宣称代表国际公平正义，甚至不惜牺牲别国利益来实现美国的目的，暴露出美式外交的虚伪性。

利用在国际金融体系中的主导地位向他国转嫁危机，是美国的另一个惯用伎俩。美国林赛集团高级顾问约瑟夫·沙利文今年5月在美国《外交政策》双月刊网站撰文指出，“美国优先”政策正在向全球散播痛苦。为了提振美国国内经济和股市，美联储近期开启无限量化宽松，向金融系统增发数万亿美元新资金，导致以美元计价的粮食等全球主要大宗商品价格出现历史性上涨。这一轮全球粮食价格上涨对穷人造成最沉重打击，迫使不少发展中国家在应对新冠肺炎疫情冲击的同时，还要应对饥饿问题。

美元霸权始于1944年布雷顿森林体系，至今仍是美国掠夺全球资源的“利器”。1971年8月，美元与黄金脱钩，随后美国立即通过石油输出国组织将美元与石油绑定，维持美元国际储备货币和国际结算货币地位。长期以来，美国根据自己的经济周期切换“开闸放水”和“关闸断流”模式，依赖外资、债务庞大的新兴国家成为美元漫灌和回流过程中的最大受害者。此外，欧元诞生后，在世界贸易结算中比重不断上升，但也不时遭到美国打压。

中国社科院美国研究所研究员袁征接受本报记者采访时指出，“美国优先”的外交政策是美国民粹主义、种族主义等国内矛盾交织的结果，与美国综合国力日趋衰落、美国精英阶层和民众的焦虑感普遍上升有密切关联。在自信下滑的情况下，美国越来越不愿承担国际义务、提供国际公共产品，转而把更多精力放在国内，实行本国优先的战略收缩政策。

一场疫情，进一步放大美国极端利己的真面目。《华盛顿邮报》7月13日发文称，美国大量囤积新冠疫苗，导致数百万剂疫苗即将变质过期。此外，尽管没有证据表明民众需要增加注射剂量，美国还是购买了约2亿剂莫德纳疫苗“囤货”。与此同时，美国对外疫苗援助却停滞不前。美联社的一项统计显示，截至7月1日，美国仅向10个受援国家和地区发出了不足2400万剂疫苗，远未达到此前承诺的6月底前为全球提供8000万剂新冠疫苗的目标。

对外捐助有限，但附加条件不少。8月2日，菲律宾总统杜特尔特表示，他决定续签菲律宾与美国的《访问部队协议》，只为交换美国捐赠的300万剂莫德纳疫苗。另据西班牙《世界报》网站3月18日报道，美国政府计划向墨西哥提供250万剂阿斯利康疫苗，以换取墨西哥加强对其与危地马拉边境非法移民的控制，该地截至3月已出现无证越境入美者超过10万人。

澳大利亚洛伊解读者网站评论称，美国应对疫情缺乏全球领导者作用，甚至在危机中出于本能寻求单边优势，表明“美国优先”严重扭曲了美国的价值观。

复旦大学马克思主义学院副研究员张春满接受本报记者采访时表示，美国长期奉行本国优先的外交政策，始终秉持利己主义、现实主义和零和博弈的思维。此前，美国政界和学界擅长用巧妙话术对“美国优先”进行精美“包装”。然而，自上届政府执政后，美国的霸权战略越发露骨。这既反映出美国外交政策水平的下降，也说明国际社会对美国的认识更加透彻。

拉帮结派

利用同盟体系挑起国际争端

美国大搞“小圈子”和集团政治，把黑恶势力的派头学了十足。二战以来，在朝鲜战争、越南战争、科索沃战争、伊拉克战争、阿富汗战争等美国发动的所有主要海外军事行动中，都能看到西方盟友与美国共谋施暴的影子。今年3月，美国反战组织“粉色代码”发布报告称，过去20年，美国同北约等同盟持续不断对他国进行轰炸，平均每天投下40多枚炸弹和导弹。2001年以来，美国及其同盟共投下32.6万枚炸弹和导弹，集中在中东等地区，伊拉克、利比亚、叙利亚、阿富汗和也门是受袭最严重的国家。

美国及其盟友军事化掠夺导致难民激增。伊朗学者娜扎宁·阿尔马尼安在西班牙《公众报》撰文指出，冷战结束以来，美国领导的多场战争迫使近5600万人离开他们在中东和非洲的家园。美国大西洋理事会的非洲问题分析师彼得·法姆认为，北约实施非洲军事化的目标之一，就是对非洲油气资源和其他战略资源获得垄断或优惠待遇。

不过，美国的同盟体系看似前呼后拥，实则貌合神离，因为“美国优先”政策持续损害同盟的互信基础。冷战后的30年，美国是全世界使用经济制裁手段最多的国家，制裁“大棒”多次瞄准盟友。美国格信律师事务所2020年底发布的数据显示，上届美国政府在2017年至2020年执政期间，实施超过3900项制裁措施，平均每天对外实施3项经济制裁手段。制裁对象不仅有伊朗、叙利亚、古巴和委内瑞拉等国，还包括英国、德国、法国、日本等盟友，可谓“不分敌我”无差别攻击。加拿大广播公司称，上届美国政府还对加拿大、墨西哥和欧洲国家征收钢铝关税。

周方银指出，美国与盟友间始终是不平等的同盟关系。美国在日本、韩国、澳大利亚和部分欧洲国家的领土上驻军，要求被驻军国家支持美国的全球战略。而且，美国的驻军往往不受当地法律的约束，享有变相的“治外法权”。冷战结束后，世界上多数国家并不面临迫切的安全威胁，美国以提供军事庇护为理由号令盟国，已显得不合时宜。冷战前，欧洲国家虽然通过美国“马歇尔计划”等获得过经济援助，但冷战结束后，美国对盟友的经济“输血”作用越来越不明显，美国与盟国之间的关系越来越不平衡。

“美国一边积极利用盟友，一边加强对盟友的控制和限制，防止盟国发展得过于强大，而且，有意强化盟国在防务问题上对美国的依赖，防止盟友脱离美国控制。当前，美国对欧洲深化防务合作的努力就颇为戒备。”周方银说。

抛弃盟友、过河拆桥，这种事美国也没少干。独立战争期间，美国苦求与路易十六执政的法国结盟，战争结束后又迅速与英国媾和，达成有损于法国利益的和平条约，陷路易十六政权于困境。1975年，美国抛弃南越盟友，西贡被迅速攻陷，美国紧急撤侨。2019年，美军断然撤离叙利亚北部、抛弃盟友库尔德人。

袁征表示，二战结束后，同盟体系一直是美国霸权的支柱之一，美国不会轻易放弃。但在“美国优先”的理念指导下，美国越来越不愿意承担对盟友的义务，反而要求盟友承担更多责任，加剧了盟友不满。与此相对应，盟友的独立性也在上升。

“在同盟体系内部，美国把盟友分为三六九等，其中西方盟友为‘近邻’，美国会刻意淡化与其主从关系；日本、韩国等东亚盟友是‘远亲’，美国会不定期强化与其不对等关系。”张春满说，美国真正的铁杆盟友非常少，大部分盟友都迫于美国霸权，不得不配合美国。美国对此也心知肚明，因此美国从不会真心为盟友的利益考虑，只会基于美国利益，与盟友进行适当的利益交换。”

“‘美国优先’的外交做派就像21世纪‘皇帝的新衣’，即使部分盟友不敢或不愿意说破，国际社会也已经对美国的狭隘利己主义本质看得一清二楚。”张春满说。

践踏公理

奉行单边主义干扰全球秩序

美国从来不守规矩。在“合则用，不合则弃”的逻辑指导下，一旦国际规则制约本国利益，美国就大搞“退群”“毁约”的把戏。

上届美国政府执政期间，美国接连退出多项国际多边机制：2017年1月，以不符合美制造业利益为由，宣布退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）；2017年6月，宣布退出巴黎气候协定，重启化石燃料开采计划；2017年10月，以会费为借口，宣布退出联合国教科文组织；2017年12月，宣布不再参与联合国主导的《移民问题全球契约》制订进程，称其“损害美国主权”，随后大幅收紧移民政策；2018年5月，宣布退出伊核问题全面协议，称该协议是“史上最吃亏协议”；2018年6月，称联合国人权理事会“无法有效保护人权”，宣布退出该组织；2020年4月，停止资助世卫组织，7月宣布退出该组织；2020年11月，宣布正式退出《开放天空条约》。

本届美国政府今年初上台后，立即宣布重返世卫组织。然而“入群”第一件事，就是威逼世卫组织推翻中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告，启动针对中国的所谓“二次溯源”。“今日俄罗斯”网站评论称，由于受到华盛顿强加的地缘政治因素干扰，世卫组织无法连贯运作。

“美国单方面撕毁国际协定、退出又重返国际组织等行为，是对国际法与国际秩序权威的最大威胁，削弱了各国对国际秩序约束力的信心，这种破坏性影响将长期存在。”周方银说。

干扰国际组织运行，美国早有骂名。据美联社报道，2020年3月，国际刑事法院批准调查美军事和情报人员在阿富汗所涉战争罪和危害人类罪，美国旋即对调查人员实施经济制裁和入境限制。国际刑事法院指出，此举“试图干涉国际刑事法院的司法独立性”。

更有甚者，美国以强权践踏公理，严重违反国际法的基本准则。1999年，以美国为首的北约绕过联合国安理会，悍然入侵南斯拉夫联盟共和国。78天的持续轰炸，造成8000多平民伤亡，近100万人沦为难民。期间，北约动用了国际公约禁止的集束炸弹和贫铀弹，导致当地癌症和白血病发病率激增，严重破坏当地乃至全欧生态环境。2000年3月，联合国驻科索沃维和部队确认，美军为摧毁南联盟的坦克和防御工事，共发射了31000颗贫铀弹。

如此无法无天的美国，却处处以“国际法捍卫者”自居，动辄搬出“国际规则”，对他国实施长臂管辖。至今，美国没有签署经大多数国家同意的《联合国海洋法公约》，却常借该公约内容，对中国南海问题妄加指责，甚至把先进舰机开进南海。今年3月，联合国人权高专办发表报告，批评美长期依据其国内法，对他国施加制裁，侵犯了中国、古巴、海地、伊朗、尼加拉瓜、俄罗斯、叙利亚、委内瑞拉、津巴布韦等国人权。

“疫情期间，美国自身抗疫不力，却大肆甩锅推责，用污名化他国的方式传播政治病毒，大搞疫苗民族主义，国际形象几乎崩塌殆尽。”张春满说，“曾经，国际社会信任美国是‘问题解决者’；如今，美国自身已经沦为‘麻烦制造者’，为全球公共治理所作贡献越来越少。”

恶习难改

固守零和博弈维护自身霸权

疫情暴发后，美国不但未能促进全球合作抗疫，反而抱定冷战思维，迷信零和博弈，变本加厉污名化中国，为转移抗疫不力责任而不惜践踏国际公平正义。8月2日，美国国会众议院外委会共和党首席成员麦考尔发布所谓“新冠病毒溯源报告”，试图推翻中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告的科学结论。据路透社报道，今年4月，美国政府还让情报机构上阵追查病毒源头，企图炮制“中国实验室泄漏论”，继续渲染所谓“中国威胁”，为其扩张军力、增加军费、谋求地区霸权找借口。

近年来，美方有意把南海问题作为挑拨中国与东盟国家关系、抹黑中国形象的“抓手”。美国一方面频繁在南海开展所谓的“航行自由”、联合日本等盟国加强军事部署，另一方面指责中国“自我孤立”，无理要求中国“遵守法规”。据不完全统计，2017年至2020年，美国在南海的“航行自由行动”次数多达15次。据美国之音电台网站报道，美国宣布从8月2日起在印太地区举行近1个月的大规模军事演习，英国武装部队、澳大利亚国防军和日本自卫队将参与作战演习。报道称，美国视中国等为竞争对手，将以同盟体系作为展开大国竞争的主要手段。

“和平与发展是当今世界的主流，美国却仍然痴迷做‘世界领导者’，继续固守同盟体系，甚至强化北约军事同盟和‘五眼联盟’，大搞新的‘四国机制’，这种霸权主义做法和时代大潮相背离，给地区和平与安全带来不稳定因素。”袁征说，“‘美国优先’大行其道，使现有国际规则、多边机制受到空前冲击。长此以往，美国狭隘自私的内外政策必将削弱美国软硬实力，加快国际力量的重新组合，最终加快美国霸权的衰落。未来，各国应在以联合国为核心的多边框架下进行协商，和平解决国际纷争。”

“美国挑起国际争端的惯用手法就是制造、利用国家间矛盾。”周方银说，“国际社会应旗帜鲜明地反对美国霸权行径，坚定走务实合作、共同发展之路，共同维护国际规则，不给美国以政治操弄之机。害怕美国淫威的国家也应团结一致，增强政策自主性，避免跟随美国亦步亦趋。”

“尽管本届美国政府上台后向国际社会高调宣示‘美国归来’，但美国在国际社会发挥作用的意愿和能力在急剧下降，国际格局‘东升西降’日益显著，依靠美国加强全球治理的时代似乎正在远去。”张春满说，“今后，美国会更直接地把本国利益放在优先考虑的范围，继续奉行零和博弈的外交逻辑。在此情况下，国际社会需要真正团结在一起，摒弃20世纪的冷战思维，拥抱21世纪的全球共同发展新理念。新兴大国要积极发挥作用，承担全球治理责任。同时也要对美团结斗争，敦促美国同各国一道，寻找务实解决方案，共同应对疫情、气候变化、经济复苏等非传统安全问题。”

(责编：杨光宇、胡永秋)