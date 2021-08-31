陈籽

漫画作者：陆凌兴 （人民网版权图片，未经授权，请勿转载。）

今年5月，美国总统拜登要求情报部门“加大力度”调查新冠病毒源头，并于90天内提交调查报告。8月27日，美国国家情报总监办公室发布所谓“新冠病毒溯源调查报告”要点，认为目前看新冠病毒源自自然界和实验室泄漏的两种可能性都不能排除。报告污蔑中方阻挠国际调查、拒绝共享信息并指责他国。

就目前发布的所谓要点来看，经过90天“努力”，这份“精心编制”的报告没有就新冠病毒源头提出任何实质性结论。美国情报部门找不出任何实质性“证据”，只能拿出看家本领——栽赃嫁祸，强行“挽尊”给中国泼一盆“不配合”国际调查的脏水。

美国导演的这出“情报溯源”大戏失败了。疫情暴发以来，美国的新冠疫情确诊病例和死亡病例长期位列全球之首，是当之无愧的最大的“抗疫失败国”“病毒扩散国”“疫情源头嫌疑国”和“全球抗疫破坏国”。美国政府对内消极抗疫，对外则使出浑身解数向中国“甩锅”。他们一再卖力编造谎言，无非是要把自己扮演成疫情的受害者，逃脱抗疫不力的骂名。

世人但凡对美国情报部门稍有了解，便可预见结局。这份所谓的报告完全是在拿科学当儿戏，把溯源当闹剧。香港亚洲时报网站近日发表文章称，“拜登关于新冠病毒的‘情报’溯源是个拙劣的笑话”。病毒溯源需要科研团队基于科学的态度、科学的方法、科学的事实来开展，而拜登政府将一项科研工作交给毫不相关的情报部门并限期得出结论，这一做法本身就十分荒唐可笑。早前美联社报道便指出，病毒学家表示在90天内得出病毒源头的准确答案几乎不可能。

这是一场与真相毫无关系的闹剧。主导这次调查的美国情报部门，原本就是劣迹斑斑的“造假专业户”。“我们撒谎、我们欺骗、我们偷窃。我们还有一门课程专门来教这些。这才是美国不断探索进取的荣耀。”这是曾任中情局局长的前美国国务卿蓬佩奥亲自揭开的真面目。

历史上美国情报部门的罪状可谓罄竹难书。他们捏造“北部湾事件”，为扩大越战策划骗局；他们导演“育婴箱事件”，为激化海湾战争埋下伏笔；他们发起“知更鸟计划”，收买全球媒体生产假新闻；他们甚至用一小瓶“洗衣粉”作“证物”，肆意发动伊拉克战争……这就是美国“引以为傲”的情报部门，靠伪证横行霸道，凭谎言为所欲为。

疫情发生以来，中方始终本着公开、透明、负责任原则，第一时间对外介绍、对外分享病毒基因序列、对外开展抗疫合作。在溯源问题上，中方也从一开始就表明了科学、专业、严肃和负责任的态度，率先同世卫组织开展全球溯源合作，去年以来两次邀请世卫专家来华开展溯源研究。中方在病毒溯源问题上展现的开放、透明态度也得到国际专家充分肯定。

一个肮脏的，以维护美国霸权地位的工具部门主导的所谓溯源调查，只会令人唾弃与不齿。这样一份阴谋报告，不过是美国为推卸自身抗疫不力责任、抹黑并遏制中国的卑劣手段，只会破坏和干扰国际溯源和全球抗疫合作。

奉劝美方，不要再妄图往别人身上泼脏水，先把自家实验室情况调查清楚，给国际社会一个交代。

(责编：崔越、常红)