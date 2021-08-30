8月29日，在阿富汗首都喀布尔国际机场附近居民区，人们查看火箭弹袭击现场。 新华社发（塞夫拉赫曼·萨菲摄）

新华社喀布尔8月29日电（法里德·贝赫巴德）据阿富汗黎明电视台报道，阿首都喀布尔国际机场附近居民区29日遭火箭弹袭击，造成6名平民死亡。

报道援引阿富汗消息人士的话说，火箭弹击中了喀布尔市第15警区的一幢房屋，造成包括4名儿童在内的6名平民死亡。另有目击者告诉新华社记者，当地时间下午4时55分左右，喀布尔国际机场西边的居民区被一枚火箭弹击中。

另据美国中央司令部29日说，美军当天在喀布尔对极端组织“伊斯兰国”阿富汗分支目标实施空袭。

8月29日，在阿富汗首都喀布尔国际机场附近居民区，人们查看火箭弹袭击现场。 新华社发（塞夫拉赫曼·萨菲摄）

中央司令部发言人比尔·厄本在一份声明中说，美军无人机当天在喀布尔对一辆汽车实施空袭，解除了“伊斯兰国”阿富汗分支对喀布尔机场的威胁。声明说，美军确信击中目标，汽车被击中后产生巨大的二次爆炸表明其载有大量爆炸物。美军正评估平民伤亡的可能性。

美国总统拜登28日说，美军方评估认为，未来24小时至36小时喀布尔很有可能再次发生恐怖袭击。美驻阿使馆28日晚发布安全预警，称鉴于“具体、可信的威胁”，所有在喀布尔机场附近区域的美国公民应立即离开。

喀布尔机场外26日发生自杀式炸弹袭击事件，造成美军13人死亡、18人受伤，另有至少170名阿富汗平民死亡。美国认为极端组织“伊斯兰国”阿富汗分支实施了此次袭击。（参与记者：史先涛、刘品然）

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