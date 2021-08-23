人民网北京8月23日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持今日记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：中方此前表示，仍有零星中国公民留在阿富汗，请问他们目前安全状况如何？

汪文斌：中方高度关注在阿富汗的中国机构和人员安全。目前，中国驻阿富汗使馆在正常工作，大部分在阿中国公民已经在使馆安排下先期回国。对自愿留下来的零星人员，使馆一直同他们保持密切联系，指导他们加强安防意识和措施，并协调阿富汗有关方面切实为其提供安全保障。

近日，中国驻阿富汗使馆已经发布多条安全提醒。请尚未向使馆报备的在阿中国公民速告现住址、行程、本人及国内亲属联系方式。具体信息可以在中国驻阿富汗使馆主页查询。

美联社记者：本周，美国副总统哈里斯正在对新加坡、越南进行访问，一些中国官方媒体已就此发表社论。中方如何看待或评论哈里斯的东南亚之行？

汪文斌：我们一贯主张，国与国之间的交流应当有利于促进国家之间的互信，有利于维护地区和世界的和平稳定。

巴通社记者：阿富汗塔利班发言人表示很快将宣布政府框架。中方有何评论？

汪文斌：我们注意到有关报道。中方在阿富汗问题上的立场是一贯和明确的，我们希望阿富汗组建开放包容、有广泛代表性的政府，奉行温和稳健的内外政策，顺应本国人民愿望和国际社会普遍期待。

深圳卫视记者：据报道，美国国务卿布林肯21日同立陶宛外长兰茨贝尔吉斯通话时称，美与北约盟友的关系坚不可摧，美坚定支持立方直面中方“胁迫”行为。中方对此有何评论？

汪文斌：中国和立陶宛之间的外交风波，是非曲直十分清楚。我想再次重申，中方有权对严重损害中国主权和领土完整的挑衅行为做出坚决和必要反应。

同时，我也要正告美方，中方不会胁迫任何国家，也不会被任何国家所胁迫。“胁迫外交”这顶帽子，还是留着美国自己戴吧。

《环球时报》记者：据报道，20日，美国、英国对涉嫌毒害纳瓦尔内的俄情报人员及相关机构实施制裁。同日，美政府还宣布对参与北溪2号项目的1艘俄籍船只及2名俄公民实施制裁。中方对此有何评论？

汪文斌：关于纳瓦尔内事件，中方多次强调，这纯属俄罗斯内政。相关各方在事件查明真相之前，对俄方作有罪推断，是不公正的，借此实施单边制裁更是毫无道理。

关于北溪2号项目，美方根据国内法对两个主权国家之间的正常合作进行无理制裁，是对国际法和国际关系基本准则的践踏，充分暴露了美方一贯的霸权思维和霸道行径，注定不得人心，必将遭到国际社会反对。

彭博社记者：被流放的阿富汗央行行长艾哈迈德接受采访时表示，塔利班可能试图从中国、巴基斯坦等国寻求资金，以取代美国。中方是否计划为阿塔提供资金？

汪文斌：我想强调的是，美国是阿富汗问题的重要肇因和最大外部因素，不能一走了之。美方也多次明确承诺要助阿维稳防乱、和平重建。但我们看到媒体却在不断报道美方做的不地道、没底线的事情。希望美方能够言行一致，在阿富汗问题上切实担起责任，将对阿发展重建、人道援助等方面所作承诺落到实处。

中国始终奉行面向全体阿富汗人民的友好政策，长期以来，为阿经济社会建设提供了大量帮助。中方希阿早日结束战乱，恢复经济金融秩序，愿继续为阿富汗和平重建、帮助阿增强自我发展能力和改善民生发挥积极作用。

《北京日报》记者：据报道，美国20多个亚裔团体19日联名致函拜登称，美司法部正在实施的“中国行动计划”名义上旨在调查并起诉经济间谍和商业窃密行为，实际上却使亚裔移民特别是华裔科学家遭受种族歧视、监视和不当起诉，应予暂停。外交部对此有何评论？

汪文斌：我们注意到有关报道。此前，美国媒体已经曝光，这个所谓的“中国行动计划”先设办案指标、再查案，如此罔顾司法正义的做法只会造成冤假错案。事实充分证明，美国上届政府推出的“中国行动计划”，实质上就是少数反华政客泛化国家安全概念、对华进行疯狂遏制打压的工具，不仅对中美关系造成严重冲击，也加剧了美国国内的种族歧视现象，对美国内亚裔群体造成严重伤害。

美方应切实纠正上述错误做法，停止以中国为“假想敌”，停止编造借口对中国进行抹黑打压，停止干扰中美在科技、人文等领域的正常交流合作。

法新社记者：有报道称，尼古拉斯·伯恩斯被提名为美国新任驻华大使。你对此有何评论?

汪文斌：我们注意到美国总统拜登提名前副国务卿伯恩斯担任驻华大使的报道。中方希望新任的美国驻华大使致力于促进中美两国的友好与合作，为推动中美关系健康稳定发展发挥建设性作用。

《北京青年报》记者：昨天，第五届中国—阿拉伯国家博览会圆满落幕。你能否介绍此次博览会的成果和意义？

汪文斌：中阿博览会是中国和阿拉伯国家共建“一带一路”的重要平台。本届中国—阿拉伯国家博览会历时4天，摩洛哥首相，哈萨克斯坦第一副总理，突尼斯外交、移民和侨民部长，阿联酋外贸国务部长及阿盟助理秘书长等50位外国嘉宾通过视频或连线方式致辞和发言。本届博览会共形成277个签约成果，涵盖电子信息、清洁能源、新型材料、绿色食品、产能合作、“互联网+医疗健康”、旅游合作等多个领域，计划投资和贸易总额1566.7亿元人民币。这充分彰显了中国与阿拉伯国家共谋合作发展、共促和平发展、实现互利共赢、高质量共建“一带一路”的勃勃生机。

在博览会开幕之际，习近平主席向博览会致贺信，充分体现了中方对发展中阿战略伙伴关系的高度重视，为中阿携手前进、开创美好未来注入信心和动力。

中阿建立全面合作、共同发展、面向未来的战略伙伴关系3年多来，双方合作领域越来越广、合作成果越来越实。2020年，中阿贸易额近2400亿美元，中国稳居阿拉伯国家第一大贸易伙伴国地位。迄今，中国已同19个阿拉伯国家和阿盟签署共建“一带一路”合作文件，中阿共建“一带一路”重点项目复工复产有序推进，5G、大数据、人工智能、航空航天等高新技术合作方兴未艾，中国产品、中国技术、中国标准在地区认可度不断提升。中阿双方携手打造了非洲最高楼、世界规模最大的光热电站、中东地区首个清洁燃煤电站等多项“第一”。双方签署了“数据安全合作倡议”，为全球数字经济规则制定作出中阿贡献。

面对新冠肺炎疫情，中国和阿拉伯国家携手抗疫，树立了守望相助、共克时艰的典范。在本届博览会上，与会嘉宾积极评价中阿携手抗疫、命运与共。中国已向阿拉伯国家援助和出口近1亿剂新冠疫苗，同阿联酋、埃及等国开展联合灌装生产合作。在后疫情时代，中阿还将不断深化医疗物资采购、疫苗合作生产等卫生领域的投资合作，为地区国家战胜疫情、复苏经济提供助力。

去年7月，中阿双方一致同意召开首届中阿峰会。中方愿同阿拉伯国家一道，办好中阿峰会，推动中阿命运共同体落地，为构建人类命运共同体作出更大贡献。

彭博社记者：载有中国公民的车队在巴基斯坦西南部遇袭，造成两名巴基斯坦儿童死亡、包括一名中国公民在内的三人受伤。上周末，巴基斯坦爆发了针对中方存在的抗议活动。外交部对此有何评论？

汪文斌：8月20日，巴基斯坦瓜达尔东湾快速路项目人员车队通勤途中遭到炸弹袭击，造成1名中方人员受轻伤，多名巴方人员伤亡。中方对此事件表示震惊和谴责，对遇袭身亡的巴方人员表示哀悼，对有关家属和受伤人员表示慰问，敦促巴方尽快缉拿凶手，严惩不贷。巴方已对中方伤员进行妥善治疗，表示将全力采取措施，确保中方人员和项目安全。中方将继续同巴方一道，共同应对恐怖主义威胁，切实保护在巴中方人员、机构和项目安全。

恐怖主义是全人类公敌。中方坚决反对任何势力利用恐怖主义谋取地缘私利，呼吁地区国家合作铲除所有恐怖组织，维护各国共同安全和发展利益。

至于你提到的抗议示威活动，你说的情况与事实不符。

澎湃新闻记者：近日，美国北卡罗来纳大学生物实验室和该校素有“冠状病毒猎手”之称的巴里克教授持续引发媒体关注，特别是巴里克在人工合成冠状病毒方面的高超技术、北卡大学生物实验室糟糕的安全记录，以及巴里克同德特里克堡非同寻常的合作关系。中方对此有何评论？

汪文斌：一段时间以来，美方无视中国—世卫组织联合研究报告关于病毒从实验室泄漏是极不可能的结论，执意炒作所谓“武汉病毒研究所实验室泄漏论”，甚至为此不惜动用情报机构炮制所谓溯源调查报告。但是抹黑中国洗刷不了美国自己。美方一再声称新冠病毒是从实验室泄漏出去的，但事实上，最应当受调查的正是美国自己。

首先，美国是重组病毒研究开展得最早、能力最强的国家，也是全球冠状病毒研究的最大资助者和实施方。据报道，巴里克教授早在1990年就开始了重组冠状病毒的研究，其团队早就具备极其成熟的冠状病毒合成及改造能力。巴里克本人曾在去年9月接受意大利国家电视台采访时称，他可以做到“人为改造病毒却不留痕迹”。事实上，只要调查巴里克团队及其实验室，就可以澄清对冠状病毒的研究有没有、会不会产生新冠病毒。

第二，美国也是生物实验室安全记录最糟糕的国家。2015年1月到2020年6月，北卡大学共向美国国立卫生研究院报告28起涉及基因工程微生物的安全事故，其中6起涉及包括SARS、MERS和新冠病毒在内的冠状病毒，且许多病毒经过了基因改造，共8名研究人员可能被感染。除了2020年4月1名研究人员因被感染新冠病毒的小鼠咬伤隔离14天之外，其他所有面临病毒感染风险人员均正常工作生活，且有关事故报告还特意删除了基因编辑情况、事故处理过程等关键细节。

巴里克和美国德特里克堡生物基地从事高危病毒和冠状病毒研究的两家研究机构，也就是“美国陆军传染病医学研究所”和“综合研究设施”都有密切合作关系。巴里克丰富的冠状病毒资源和改造技术也通过上述合作被广泛运用在德堡。而德堡的“美国陆军传染病医学研究所”就曾在2019年秋季新冠肺炎疫情暴发前发生过严重安全事故，一度被美国疾控中心叫停。

美国处心积虑试图证明武汉病毒研究所泄漏了新冠病毒，但是世卫专家已经两次到访了武汉病毒研究所，得出病毒自武汉实验室泄漏极不可能的结论。请问，美国什么时候邀请世卫专家到北卡大学生物实验室和德堡“美国陆军传染病医学研究所”去进行调查呢？我们奉劝美方，不要再往别人身上泼脏水，先把自家实验室的情况调查清楚再说。

(责编：苏缨翔、刘慧)