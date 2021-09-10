新华社贝尔格莱德9月9日电（记者石中玉）欧洲地区首家中国疫苗工厂的奠基仪式9日在塞尔维亚首都贝尔格莱德举行。塞尔维亚总统武契奇在塞卫生部长隆查尔、中国驻塞尔维亚大使陈波等见证下，为工厂奠基。

9月9日，在塞尔维亚贝尔格莱德，塞尔维亚总统武契奇（中）为中国疫苗工厂奠基。新华社发（普雷德拉格·米洛萨夫列维奇摄）

武契奇在工厂奠基后表示，在中国和阿联酋伙伴的帮助下，塞尔维亚将建设一家现代化疫苗工厂，这对塞乃至本地区的抗疫行动具有重要意义。中国疫苗工厂“是友谊的证明”。

9月9日，在塞尔维亚贝尔格莱德，塞尔维亚总统武契奇（前左二）出席中国疫苗工厂奠基仪式。新华社发（普雷德拉格·米洛萨夫列维奇摄）

陈波在致辞中说，疫苗工厂的建设不仅有助于提升两国抗击疫情的能力，也是中塞双方在生物制药领域开展合作的新开端，对促进经济发展同样具有重要意义。中国、塞尔维亚和阿联酋伙伴携手合作为世界树立了榜样。只有各国团结一心、携手合作才能战胜疫情。

根据塞尔维亚总统府发表的声明，这家工厂将于2022年4月开始生产中国国药新冠疫苗，除保证塞尔维亚需求外，还将供应巴尔干及欧洲地区其他国家。

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