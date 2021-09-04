杨 宁 李旖妃

近日，第五届中阿博览会“一带一路”投资促进大会在宁夏回族自治区银川市举办。

（中新社发）

日前，由商务部、中国贸促会和宁夏回族自治区人民政府共同主办的第五届中国—阿拉伯国家博览会在宁夏银川举办。博览会以“深化经贸合作、共建‘一带一路’”为主题。

博览会开幕之际，中国国家主席习近平向博览会致贺信，充分体现了中方对发展中阿战略伙伴关系的高度重视，为中阿携手前进、开创美好未来注入信心和动力。

创新引领 成果丰硕

本届博览会签约成果涵盖电子信息、清洁能源、新型材料等多个领域，成为中国与阿拉伯国家间传承友谊、深化合作、共同发展的生动注脚。

中国人民大学国家发展与战略研究院副院长、中国国际文化交流中心一带一路绿色发展研究院院长许勤华教授指出：“本届博览会有154个合作项目涉及‘九大重点产业’。其中，清洁能源产业合作项目达33个，接近1/4。近年来，中阿能源合作逐步深化，电力、通信和工业园区等领域的大项目不断涌现，合作重点向清洁能源领域转移，清洁能源产业将成为中阿高质量共建绿色‘一带一路’的重要依托。”

谈到本届博览会的创新之处，上海外国语大学中东研究所包澄章副研究员认为有三点：“一是采用线上线下相结合的办会模式，便利了中阿各界人士洽谈沟通。二是首次设置摩洛哥和阿联酋双主宾国，这一机制创新呈现出不同阿拉伯国家的形象和比较优势。三是韩国、马来西亚等国企业积极与会，开展经贸合作，表明中阿博览会有了更加丰富的内涵。”

中国外交部发言人汪文斌表示，2020年，中阿贸易额近2400亿美元，中国稳居阿拉伯国家第一大贸易伙伴国地位。迄今，中国已同19个阿拉伯国家和阿盟签署共建‘一带一路’合作文件，中阿在5G、大数据、人工智能等高新技术领域的合作方兴未艾。双方携手打造了非洲最高楼、世界规模最大的光热电站、中东地区首个清洁燃煤电站等多项“第一”。

中阿携手 战略转型

中阿博览会是中国和阿拉伯国家共建“一带一路”的重要平台。上海外国语大学中东研究所丁隆教授介绍：“阿拉伯国家将共建‘一带一路’视为基建、工业化和科技进步的重要机遇，积极将‘一带一路’与本国发展战略对接，助力摆脱资源型经济，实现发展模式转型。它们将亚投行等‘一带一路’配套新金融机构与融资机制作为基建重要融资途径。阿拉伯国家中，亚投行成员国已达15个，亚投行已向阿曼、埃及等国的大型基础设施和新能源项目提供超过7亿美元的优惠贷款。”

中国贸促会专家委员会委员、中阿博览会专家顾问团成员王义桅教授指出：“共建‘一带一路’推动了文明古国的共同复兴和构建中阿命运共同体。中阿经贸联系对于全球供应链的稳定和重塑也非常重要。在全球化朝着数字化、绿色健康等方向发展的当下，本届博览会聚焦新能源、5G、大数据、‘互联网+医疗健康’的合作项目，有利于建设健康丝绸之路、数字丝绸之路、绿色丝绸之路。”

丁隆表示：“中阿合作从一般货物贸易向产能合作与工业园区建设、产业链与价值链深度合作纵深发展，开始向数字化、智能化转型，高科技、高端制造业、绿色经济合作增势迅猛。”

未来合作 前景广阔

中阿有着广泛的共同利益，合作前景广阔。许勤华表示，在后疫情时代，中阿合作应从三个方面入手：“第一，应以文体领域合作为切入。在文化方面，积极构建中阿文化沟通渠道，如开展‘中阿电影文化交流周’‘中阿文化产品交流会’等活动；在体育方面，2022年卡塔尔世界杯举办在即，应利用‘足球’这一媒介，推动阿拉伯国家足球体育赛事与中国足球联赛对接，共同建设足球青训体系。第二，应以能源领域合作为重点。在中国2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和目标的驱动下，可再生能源将成为中国未来能源领域的发展方向。但以石油为代表的不可再生能源，仍是中国能源安全的必要基础。阿拉伯国家盛产石油，而中国在可再生能源领域占据优势地位，中阿应增强在能源领域的合作，互相弥补短板。第三，应以基础设施领域合作为纽带。现在，阿拉伯国家发展经济、增加就业的需求迫切，基建需求随之扩大。而中国的基建能力处于世界领先位置，已承建了卢赛尔体育场、哈利法港二期集装箱码头等工程。应继续抓住阿拉伯国家的基建机遇期，以基建为纽带，塑造中阿合作的新模式。”

中阿改革发展研究中心执行主任、上海外国语大学王广大教授指出：“中国已向阿拉伯国家援助和出口近1亿剂新冠疫苗，同阿联酋、埃及等国开展联合灌装生产合作，成为国家间携手抗疫的典范。未来，中阿可以深化医疗物资采购、疫苗生产分配等方面的合作，保护中阿人民生命健康，共建中阿卫生健康共同体。”

中阿博览会承载着中国与阿拉伯国家携手创造美好未来的希望。正如汪文斌所说，中方愿同阿拉伯国家一道，推动中阿命运共同体落地，为构建人类命运共同体作出更大贡献。

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