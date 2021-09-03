图①：英国牛津大学中国中心主任拉纳·米特。

图②：塞尔维亚国际政治经济研究所副所长伊沃娜·拉杰瓦茨。

图③：韩国韩中全球协会会长禹守根。

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2021年上半年，山东省荣成市石岛管理区石岛新港跨境电商中转业务创历史最好水平。图为大型客滚轮正在进港卸货。

杨志礼摄（人民视觉）

中国共产党坚守为世界谋大同的天下情怀，积极推动构建人类命运共同体，同世界各国政党积极开展治党治国经验交流，为解决人类问题贡献了中国智慧和中国方案，为人类文明和进步事业作出了卓越贡献

英国牛津大学中国中心主任拉纳·米特——

致力于为全人类的发展与进步作出更大贡献

本报记者 白紫微

“走过百年历程，中国共产党发展成为拥有9500多万名党员的世界最大政党，并领导中国成长为世界第二大经济体。回首历史，中国共产党确实取得了长足的进步。”英国牛津大学中国中心主任拉纳·米特在接受本报记者采访时表示。

作为一名中国问题专家，米特已在中国现当代史研究领域深耕30余年。他所著的《中国，被遗忘的盟友》一书，为世界人民打开了一扇重新认识二战历史的窗口。此外，米特还经常在各国报刊媒体撰写文章，并通过接受访谈、参加学术研讨会等形式，与全球读者分享他对中国发展变革的观察与解读。

在米特看来，中国共产党的成立是具有深刻历史意义的里程碑事件。十月革命一声炮响，给中国送来了马克思列宁主义，20世纪初的新文化运动亦对中国共产党成立影响巨大。“当时，不同思想体系进入中国，经由研究会、期刊，以及其他文化和政治讨论的方式得到表达。”米特了解到，中国共产党创始人李大钊和陈独秀等人在西方哲学和中国传统文化领域都功底深厚。

谈及中国共产党坚持理论与实践相结合，自主探索发展道路时，米特表示，中国共产党始终以马克思主义为理论基础，并注重理论创新，有着悠久的理论创新史。“毛泽东始终秉持理论创新必须基于深入调查研究的理念，著名的《湖南农民运动考察报告》和《寻乌调查》都是在这一理念的指导下完成的。”

中国共产党在坚守为中国人民谋幸福初心的同时，也致力于为全人类的发展与进步作出更大贡献。中国在中国共产党的领导下，积极参与联合国维和行动，推动应对气候变化《巴黎协定》全面有效实施，支持世界贸易组织改革……米特表示，中国在国际社会中发挥着越来越重要的作用。在中国共产党的领导下，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

当前，世界进入动荡变革期，国际经济政治格局复杂多变。政党政治是现代政治的基本形式，党际交流对话在当下显得尤为重要。“世界多极化趋势不可阻挡，各方应保持开放的态度，减少对抗性言论，进行有意义的对话和交流，真诚地相互学习借鉴。”米特说。

米特说：“中国日益走近世界舞台中央，且重要性与日俱增。对于世界其他国家而言，理解中国在当今全球治理中所扮演的角色极为重要。”

塞尔维亚国际政治经济研究所副所长伊沃娜·拉杰瓦茨——

“推动全球治理不断完善”

本报记者 叶 琦

“中国共产党来自人民、植根人民、服务人民，人民是中国共产党执政的最大底气。中国共产党的执政理念和各项举措都以国计民生为出发点，得到了中国人民的广泛支持和拥护。”塞尔维亚国际政治经济研究所副所长伊沃娜·拉杰瓦茨在接受本报记者采访时表示，她深深钦佩于中国共产党广泛的群众基础。

拉杰瓦茨长期从事与中国有关的研究工作，一直关注着中国的发展变化。“2011年，我随代表团首次访华，那次经历也影响了我的职业生涯和个人生活。与这个快速发展的国家初识后，我便将我的研究兴趣和重点转向中国。从那时起，我开始对与中国有关的一切事物充满兴趣和热情。”拉杰瓦茨对中国的热爱同样影响了她的孩子，两年前，她的女儿开始学习汉语。

“那次访问让我意识到，一些西方媒体对中国存在偏见，一些西方民众对中国也缺乏了解。”此后的数次中国之行，让拉杰瓦茨进一步了解了更真实、立体、全面的中国。“中国共产党干事有目标有计划，中国人民勤奋努力，中国政府制定的计划、规划都得以高质量实现就是一个强有力的佐证。”在她看来，各国解决发展问题，重要的是了解自身的能力、需求以及国情。“中国共产党正是将马克思主义与中国实际相结合，走出一条中国特色社会主义发展道路。这给予其他国家以启示，应立足自身优势和实际，选择适合本国国情的发展道路。”

塞尔维亚政治安全研究所于去年10月进行的一项民意调查显示，该国民众对中国的好感度进一步提升，认为“中国是近年来对塞帮助最大国家”的人占被调查人群的75%。

“当今世界复杂多变，中国积极倡导并践行的多边主义在全球治理中的积极作用愈加凸显。中国致力于携手各方构建人类命运共同体，推动全球治理不断完善。”拉杰瓦茨表示，以塞尔维亚为例，共建“一带一路”倡议对新冠肺炎疫情防控期间塞尔维亚经济的复苏和发展至关重要。正在由中国企业兴建的匈塞铁路、贝尔格莱德环城高速，以及计划开工的贝尔格莱德地铁等都将造福塞尔维亚人民。

新冠肺炎疫情在全球暴发以来，中国率先控制住疫情并推动经济复苏，还积极与其他国家分享抗疫经验，并提供抗疫支持。“塞尔维亚很幸运，大量中国疫苗的到来让塞看到结束漫长抗疫斗争的希望，我们感谢中国这位‘铁杆兄弟’！”拉杰瓦茨说。

“回顾中国共产党的发展历史，中国共产党自诞生之日起，就走上了一条不断奋斗的道路，取得了伟大成就。期待未来，中国共产党领导中国在世界格局中扮演更为重要的角色。”拉杰瓦茨对中国共产党的未来发展充满希冀。

韩国韩中全球协会会长禹守根——

一切从人民群众的利益出发

本报记者 任皓宇

韩国韩中全球协会会长禹守根表示，“中国共产党在领导中国发展的过程中积累了丰富的治国理政经验，并建立完善了解决问题的机制体制，为其他国家处理国内问题、参与全球治理提供了有益参考”。

禹守根是华东师范大学国际关系与地区发展研究院2007届博士毕业生。去年新冠肺炎疫情发生后，他心系中国，自发在社交媒体平台上号召韩国民众积极捐款，并通过接受当地媒体采访，推动两国抗疫合作。

禹守根长期关注中国的发展。在中国共产党波澜壮阔的百年历程中，令他印象最为深刻的是实行改革开放。“中国实施改革开放可谓‘功在当代、利在千秋’。40多年来，中国迅速发展成为世界第二大经济体。实践证明，改革开放是当代中国发展进步的必由之路。”禹守根感慨道。

中国共产党根基在人民、血脉在人民、力量在人民，始终坚持以人民为中心的发展思想，让改革发展成果更多更公平惠及人民群众。“回顾中国走过的历程，可以清晰地看到：中国共产党最了解中国社会和中国人民，也深刻意识到让人民过上幸福生活是国家发展的根本目的。”禹守根认为，“人民”二字是理解中国共产党的关键词，对于中国共产党提出的“全心全意为人民服务”“一刻也不脱离人民群众”“一切从人民群众的利益出发”等思想和理念，各国都应抛开制度和理念差异，进行深入思考。

“世界在不断变化，各国如何在当下实现更好的生存和发展？”当谈及中国共产党加强理论创新时，禹守根首先提出一个问题，“国际风云变幻，如果以一成不变的认知予以应对，最终只会被淘汰或走向衰落，更不用说发展”。他表示，自诞生之日起，中国共产党在实践的基础上不断推进理论创新，“中国之所以能够在全球快速变化的浪潮中持续前进，就是因为能够及时把握时代新要求，以进取姿态制定应对策略”。

长期以来，特别是中共十八大以来，中国共产党积极开展对外交往，加强政党间交流合作，禹守根对此也予以高度评价。“当今世界各国政党的职能和作用日益重要，各国负责任政党应积极就国际热点问题开展交流与合作。”禹守根表示，在中国共产党的领导下，中国经济快速发展、社会长期稳定、脱贫攻坚取得全面胜利，这些执政经验值得各国政党学习借鉴。

“中国共产党是世界上最大的政党，它带领中国这个世界上最大的发展中国家取得了光辉的成就，并还在稳步向前发展。”禹守根表达了他对于中国共产党的诚挚祝愿，“衷心期待中国共产党带领中国人民不断进步，取得更大成就”。

《 人民日报 》（ 2021年09月03日 17 版）

(责编：牛镛、袁勃)