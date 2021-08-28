8月27日，美国国家情报总监办公室发布所谓“新冠病毒溯源调查报告”要点，认为目前看新冠病毒源自自然界和实验室泄漏的两种可能性都不能排除。报告诬蔑中方阻挠国际调查、拒绝共享信息并指责他国。白宫同日就新冠病毒溯源调查发布声明，妄称中方阻挠溯源工作的国际调查，缺乏透明度，企图纠集有关伙伴方对中方施压。中方对此坚决反对、强烈谴责。

首先，报告是美由情报部门主导杜撰的，毫无科学性和可信度可言。新冠病毒溯源是科学问题，应该也只能由科学家而不是情报专家研究。历史上，美情报部门搞出不少“杰作”，诸如把一小瓶洗衣粉当作伊拉克大规模杀伤性武器证据，自导自演“白头盔”组织摆拍所谓“叙利亚化学武器袭击”视频。现在美方又故技重施，放着中国—世卫组织联合研究报告不信，偏要取信情报部门炮制的报告，那怎么还可能是科学、可靠的溯源？

第二，美方声称中方不透明，这完全是为其推动政治化、污名化寻找借口。疫情发生以来，中方始终本着公开、透明、负责任原则，第一时间对外介绍、对外分享病毒基因序列、对外开展抗疫合作。2019年12月27日，武汉地方有关部门首次报告可疑病例，30日下发关于做好不明原因肺炎救治工作的紧急通知，31日中国向世卫组织通报有关情况，2020年1月3日中方开始定期向世卫组织和美国等有关国家主动通报疫情信息。在溯源问题上，中方也从一开始就表明了科学、专业、严肃和负责任的态度，率先同世卫组织开展全球溯源合作，去年以来两次邀请世卫专家来华开展溯源研究。世卫专家组来华开展溯源工作时，中方完全公开透明，满足了其全部参访要求，未作任何限制。专家们在武汉去了所有他们想去的地方，会见了所有他们想见的人，查看了所有他们想看的资料。世卫组织3月30日正式发布的中国—世卫组织联合研究报告，其形成遵循了世卫组织程序，采取了科学方法，体现了权威性和科学性。中方在病毒溯源问题上展现的开放、透明态度也得到国际专家充分肯定。

第三，美方情报部门出台报告恰恰说明了美方一意孤行在政治操弄的错误道路上越走越远。疫情暴发以来，美国成为感染和死亡人数最多的国家，已经让美国民众付出了沉重代价。美国政府通过情报机构搞所谓溯源报告，妄图对中国进行“有罪推定”，是为了推卸自身抗疫失败责任、向中国甩锅推责。美方这种做法只会对国际溯源和全球抗疫合作造成干扰和破坏，已经遭到国际社会普遍反对。世界上100多个国家和地区，300多个政党、社会组织和智库向世卫组织秘书处提交《联合声明》，坚决反对将溯源问题政治化。美方难道不应该听一听这些声音吗？

最后，美方对自身溯源讳莫如深，把溯源大门关得死死的。美方如果真的“透明负责”，就该公布并检测早期病例数据。美国新冠肺炎疫情发生的时间线不断前移。美国至少有五个州的新冠病毒感染情况早于美国首例确诊病例报告时间。近日也有美国媒体报道，美国首例新冠肺炎死亡病例出现的时间为2020年1月初，比官方此前认定的2月初要早数周。

武汉病毒研究所已两次接待世卫组织专家，新冠病毒源自武汉病毒研究所泄漏“极不可能”是中国—世卫组织联合研究报告得出的明确结论。美方如果非要坚持实验室泄漏的说法，难道不应该邀请世卫组织专家前往德特里克堡和北卡罗来纳大学调查吗？德堡长期从事冠状病毒研究、改造，2019年发生严重安全事故并被关停，随后美国国内暴发与新冠肺炎症状相似的疾病。北卡大学巴里克团队早就具备极其成熟的冠状病毒合成及改造能力，该校于2015年1月至2020年6月1日共向美国国立卫生研究院报告28起涉及基因工程微生物的安全事故，其中6起涉及包括SARS、MERS和新冠病毒等在内的冠状病毒。美方不调查公布自家实验室的情况，却光顾着往别人身上泼脏水。

中方对全球溯源问题的立场是一贯、明确的。溯源是科学问题，中方始终支持并将继续参加科学溯源。我们反对的是政治操弄，反对的是有罪推定，反对的是嫁祸于人。第二阶段溯源应该在第一阶段溯源的基础上全面延伸，在全球多国多地开展溯源工作，才能真正找到真相和答案。

美情报部门提供的报告没有给出美方想要的确切答案，再搞下去，也是竹篮打水一场空，因为它的调查本身就是子虚乌有、反科学的。（央视记者 许弢）

（编辑 杨博任）

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