新华社华盛顿8月20日电（记者刘品然）美国政府20日以俄罗斯反对派人士纳瓦利内事件和“北溪-2”天然气管道项目为由，宣布对俄罗斯多个实体和个人实施制裁。

美国财政部当天在一份声明中宣布，在纳瓦利内被“下毒”事件一周年之际，对参与纳瓦利内事件和俄罗斯化学武器计划的俄9名个人和两个实体实施制裁，受制裁对象多与俄联邦安全局有关。声明还表示，美国国务院宣布制裁的俄国防部两个科学实验室参与了俄化学武器能力研发活动。

此外，美国国务院当天就“北溪-2”项目向美国会提交报告，认定涉及该项目的俄罗斯两个实体将受制裁，另将两艘船只列为将被冻结财产。

美国政府今年3月称纳瓦利内去年8月被俄方“下毒”，并以此为由宣布对俄实施一系列制裁措施。俄方坚决否认这一指控并对美方制裁予以反制。

美国长期以来反对“北溪-2”项目，称其为俄罗斯地缘战略项目，德国和俄罗斯则表示该项目为商业项目。俄政府称美方阻挠“北溪-2”项目意在挤占俄罗斯能源市场份额，企图向欧洲高价兜售更多美国天然气。

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