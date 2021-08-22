阿富汗政府军溃败过程中，美国提供的大量武器装备落入塔利班之手。美国政府高级官员承认，塔利班获得“相当数量”美制武器。

塔利班先前在社交媒体发布视频，展示缴获的武器装备，包括成排的军车、成箱的崭新枪械、直升机和无人驾驶飞机。

在一些图像中，塔利班武装人员手持美制M-4卡宾枪和M-16突击步枪，而不是先前经常使用的AK-47突击步枪。

“一切没有被毁掉的东西现在都落入了塔利班手中。”一名不愿公开姓名的美国官员告诉路透社。

美国总统国家安全事务助理杰克·沙利文17日说，不清楚每件武器装备的去向，“但无疑相当数量已经落入塔利班手中”。

据美国《国会山》日报19日报道，价值数十亿美元的武器装备已经落入塔利班之手。阿富汗战争中，美国为训练和装备阿富汗安全部队耗资大约830亿美元。美国政府问责局和美国阿富汗重建特别监察长发布的报告显示，2003年至2016年，美国向阿富汗提供近7.6万台车辆、约60万件武器、超过16万件通信器材。2017年至2019年，美国提供7000多挺机枪、4700多辆“悍马”军车、2500多枚炸弹、1300多件榴弹发射器、2万多枚手榴弹等武器装备。截至今年6月底，阿富汗政府军有211架美国提供的飞机。美国国防部7月说，将向阿富汗提供35架“黑鹰”直升机和3架螺旋桨式攻击机。

另一名不愿公开姓名的美国官员告诉路透社，依据现阶段情报评估，塔利班已经获得超过2000辆“悍马”等装甲车辆、多至40架飞机和直升机，包括“黑鹰”和“扫描鹰”无人机。

塔利班获得大量武器，在美国引发忧虑。

20多名美国国会共和党籍参议员18日联合致信国防部长劳埃德·奥斯汀，要求说明过去12个月内向阿富汗提供武器的情况以及多少武器装备遭塔利班缴获、如何夺回或摧毁它们。“塔利班重夺这个国家的过程中，我们看到从阿富汗流出的图片，吃惊地发现美制装备，包括‘黑鹰’直升机落入塔利班手中。”他们在信中说。

众议院外交委员会共和党籍议员迈克尔·麦考尔告诉路透社：“我们看见塔利班武装人员配备了从阿富汗政府军那里缴获的美制武器。这对美国和我们的盟友是严重威胁。”

五角大楼发言人约翰·柯比18日表示，美军撤出阿富汗期间，“非常仔细地”研究哪些武器装备将销毁、哪些将留给阿富汗政府军、哪些将部署至中东其他地区。

多名不愿公开身份的美国官员披露，美国政府对塔利班获得美方武器非常忧虑，正考虑多种方案，不排除用空袭方式摧毁直升机等大型装备的可能性，同时担心在现阶段从阿富汗撤离人员之际，这种做法会激怒塔利班。

美军参谋长联席会议主席马克·米利18日在记者会上说，美军眼下主要任务是撤离人员，不过，“我们显然有能力”摧毁那些武器。

多名前任和现任美国政府官员认为，尽管塔利班获得飞机和直升机令人担忧，但使用这类武器装备需要培训及维护，对塔利班并非易事。

美国国际政策研究中心专家埃利亚斯·优素福告诉《国会山》日报，对塔利班而言，缴获飞机等大型先进装备更大意义在于宣传，“在心理上获胜”。

前美军中央司令部司令约瑟夫·沃特尔认为，相比飞机、直升机等装备，塔利班更可能把缴获的机枪、迫击炮等轻型武器以及榴弹炮等武器用于今后与反塔利班力量作战。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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