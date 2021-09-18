孔君

近来，亚太地区很不太平。9月15日，美国、英国、澳大利亚发表联合声明，宣布建立“三边安全伙伴关系”，美国、英国将协助澳大利亚建造至少8艘核动力潜艇。同日，澳大利亚总理莫里森表示将向美国购买“战斧”巡航导弹等先进武器。

消息一出，举世哗然，亚太地区国家更是感到丝丝寒意。众所周知，核潜艇向来是“大国重器”，是直接影响地区平衡、具有战略意义的进攻性武器。“战斧”巡航导弹最大射程达2500公里，将大幅提升澳大利亚远程攻击能力。澳大利亚位居南太平洋，地缘环境优越，并未面临任何重大安全威胁，但其此次大举引进进攻性武器，远超正常防卫需求，不能不引发国际社会广泛质疑。

美国是这一切的始作俑者和幕后推手。美国抛出“太平洋威慑倡议”，将中国视为最大竞争对手。继退出《中导条约》后，美国扬言在亚太地区部署中程导弹，并四处煽风点火，不断鼓动地区盟友扩充军备，澳大利亚是其投棋布子的重要一环。事实上，此次披露的核潜艇、巡航导弹项目只是“冰山一角”，美澳近年来还在不断加强太空军事化合作，甚至共同研发高超音速巡航导弹。

英国、澳大利亚则各怀鬼胎，有自己的小算盘。今年3月，英国宣布将核弹头数量大幅提升40%，达到260枚。就在美英澳宣布建造核潜艇两天后，英国宣布启动研发新一代核潜艇。除充当美国跟班儿之外，英国刷“存在感”并从中渔利的意图昭然若揭。澳大利亚则走投机路线，甘当美国反华遏华的“马前卒”。此次澳大利亚不惜撕毁与法国的军贸合同也要向美国交上“投名状”，意在“拉大旗作虎皮”，搭上美国“印太战略”战车为自身壮胆。

美英澳加强军事合作不仅将加剧地区军备竞赛，还将创造恶劣先例，有悖于《不扩散核武器条约》宗旨和义务，有损国际防扩散努力，是极端不负责任的行为。三国始终以国际核不扩散体系“卫士”自居，动辄以教师爷口吻对别国和平利用核能行为指手画脚，但自己却说一套、做一套，将地缘政治考量凌驾于防扩散国际规则之上。澳大利亚将是世界上唯一研发核潜艇的无核武器国家，其可借机堂而皇之地获得敏感核技术、核材料，极大增加了核扩散风险，甚至不排除其进而发展核武器的可能性。因此，国际社会对美英澳三国从事核扩散活动的质疑和担忧是完全有道理的。美英澳反复辩称其核潜艇将只搭载常规武器，不会搭载核武器，结果只能是“越描越黑”，让人听起来有一种“此地无银三百两”的感觉。

在导弹领域也是如此。美英澳一方面打着防扩散旗号，组建“导弹及其技术控制制度”等排他性小集团，将中国等广大发展中国家排除在外，动辄指责打压，另一方面在小集团内部却大肆转让射程、载荷远超出控制门槛的先进导弹，这是赤裸裸的实用主义、“双重标准”，让国际社会看清了美国防扩散政策的虚伪性。美国在国际场合言必称遵守“基于规则的国际秩序”，而其自身才是国际规则、国际稳定的最大破坏者。对于始终认为自身高人一等、权力控制欲和优越感极强的西方国家，这种做法虽不难理解，但也着实令人不齿。

总之，美英澳“三边安全伙伴关系”意识形态和军事合作色彩浓厚，无异于印太“小北约”。此举将破坏地区互信，加剧紧张局势，挑战国际规则，是十分危险的玩火行为。事实上，三国军事合作已引发周边国家高度警惕。印尼已向澳大利亚喊话，要求澳大利亚尊重国际法、维持对地区和平稳定的承诺。新西兰也将澳大利亚核潜艇拒之门外，重申不允许任何核动力船只进入其水域。

在新冠疫情不断反复的大背景下，求和平、谋发展是亚太地区国家和人民的共同心声。中国作为负责任大国，在多边场合积极倡导人类命运共同体理念，努力推动政治、和平解决地区热点问题。反观少数域外大国，其出于一己私利，蓄意挑动地区紧张，破坏国际规则，终将被历史所抛弃。希望澳大利亚能够明白，得道多助，失道寡助，遵守国际规则、履行国际义务远比获得一两件武器更重要。唯有摒弃冷战思维，倡导共同安全、合作安全才能为本地区带来真正的和平与繁荣。也只有这样，才能保障其自身的安全。

(责编：徐祥丽、刘慧)