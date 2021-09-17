人民网北京9月17日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持17日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：习近平主席今天以视频方式出席上海合作组织成员国元首理事会第二十一次会议、上海合作组织和集体安全条约组织成员国领导人阿富汗问题联合峰会。请问中方是否有代表现场与会？

赵立坚：为配合习近平主席视频出席上合峰会，王毅国务委员兼外长将作为习近平主席特别代表在塔吉克斯坦杜尚别现场与会。

法新社记者：第一，一项调查显示IMF总裁格奥尔吉耶娃在任世界银行首席执行官期间要求工作人员修改一份世界银行报告，以避免激怒中国。中方对此有何回应？第二，谁会代表中方出席联合国大会？

赵立坚：关于你的第一个问题，格奥尔吉耶娃女士已经在IMF官网发表了相关声明，建议你向有关方面做进一步了解。

我们注意到世行近日就停发《营商环境报告》发表声明。

中国政府高度重视优化营商环境工作，有关成绩有目共睹。希望世行以事实为依据、以规则为准绳，本着专业、客观、公正、透明的原则，严格按照内部审查程序进行对有关问题全面调查，以更好地维护《全球营商环境报告》的专业性、公信力和世行本身以及成员国的声誉。

关于你的第二个问题，目前我没有可以发布的消息。

印度报业托拉斯记者：今天，印度外长苏杰生与王毅国务委员兼外长在上合会议期间举行了会见。你是否有双方会见的消息稿？能否提供更多信息？

赵立坚：当地时间9月16日，国务委员兼外长王毅在杜尚别应约会见印度外长苏杰生。

王毅国务委员表示，中方始终本着积极态度妥善处理中印边境问题。前一段两国外交和军事部门的沟通是认真有效的，两国边境局势总体向缓和方向发展。希望印方同中方相向而行，推动局势持续趋稳并逐步从应急处置向常态化管控转变，要巩固好一线部队脱离接触成果，严格遵守两国协议协定和达成的共识，共同维护边境地区和平安宁，防止涉边事件反复发生。

王毅国务委员指出，中印作为两大新兴经济体，应当继续坚持互不构成威胁、互为发展机遇的战略共识，推动双边关系和务实合作进入健康稳定发展轨道。这不仅符合两国共同利益，也有利于地区和世界的和平与发展。

苏杰生外长表示，印中双方在处理边境局势上已取得进展，同时仍存在一些有待解决的问题。印方愿同中方一道，遵守双边达成的协议，推动两国下一轮军长级会晤取得积极成果，切实维护边境地区和平安宁。希望双方共同努力，推动印中关系重回正轨，引导各方树立更加积极、互利的印中关系认知。印方不相信文明冲突论，认为亚洲国家保持团结非常重要。亚洲国家要实现团结，离不开印中合作。印方愿同中方加强在金砖国家、上海合作组织等框架内沟通协调，共同应对恐怖主义等全球性挑战。

彭博社记者：中国已申请加入《全面与进步的跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）。中方是否愿意和澳大利亚各部门就加入该协议进行磋商？何时进行磋商？

赵立坚：近一年前，中方表达了积极考虑加入CPTPP的意愿。一年来，中方根据CPTPP有关规定，与各成员进行了非正式接触。在对CPTPP协定条款进行了全面研究评估基础上，按照有关程序和步骤，中方已由商务部部长王文涛于近日致信协定保存方新西兰贸易部长奥康纳，正式提出申请加入CPTPP。

我们认为，在《区域全面经济伙伴关系协定》达成的基础上，中方加入CPTPP有利于推动亚太区域经济一体化进程，也有利于促进全球疫后经济复苏、贸易发展和投资增长。

关于你的具体问题，下一步，中方将按照CPTPP有关程序，与各成员进行必要磋商。

韩联社记者：第一，联合国安理会就朝鲜发射弹道导弹召开会议。中方对此持何立场？第二，朝核问题六方会谈已经超过10年没有举行。中方如何看待重启六方会谈的前景？

赵立坚：关于你的第一个问题，联合国安理会在内部磋商中讨论了有关问题，中方在讨论中重申了原则立场。我们认为，半岛总体稳定局面来之不易。各方应以大局为重，保持冷静克制，谨言慎行，避免局势恶化升级，确保半岛问题不脱离政治解决轨道。希望有关方坚持走对话接触的正途，摒弃敌视对抗的老路，切实按照“双轨并进”思路和分阶段、同步走原则，探讨政治解决半岛问题的有效办法。

中方一贯认为，安理会应为推动半岛问题政治解决进程发挥积极和建设性作用。中国和俄罗斯多次呼吁，尽快启动安理会涉朝决议可逆条款，对有关制裁措施特别是涉朝人道民生领域规定作出必要调整，为打破当前僵局、重启对话创造条件、营造氛围。中方将继续为此作出积极努力。

关于你的第二个问题，六方会谈是推动实现朝鲜半岛无核化、维护半岛及东北亚地区和平稳定的有效机制，也是各方改善关系的重要平台。六方会谈确立的各项目标及同步对等、平衡解决各方关切等原则至今仍有指导意义，当然重启六方会谈也面临不少困难，需要各方相向而行。

当前，半岛局势正处在重要敏感关头。各方都应该谨言慎行，继续坚定推进半岛问题政治解决进程。

《北京青年报》记者：16日，中国、俄罗斯、巴基斯坦和伊朗四国举行阿富汗问题非正式会议。你能否简要介绍会议情况？

赵立坚：9月16日，王毅国务委员兼外长在杜尚别同俄罗斯外长拉夫罗夫、巴基斯坦外长库雷希和伊朗外长高级代表穆萨维在上合组织和集安组织峰会期间举行了会晤，讨论阿富汗局势，俄罗斯外长拉夫罗夫主持了会晤。

各方确认将努力促进阿富汗及地区和平、安全与稳定，强调阿富汗的主权、独立和领土完整应得到尊重，“阿人主导、阿人所有”的基本原则应得到贯彻，阿富汗人民追求和平安宁和发展繁荣的权利应得到维护。

各方强调，美国及其盟友对阿富汗社会经济重建负有主要责任，应向阿富汗提供急需的经济、民生和人道援助。

各方认为，阿富汗需要实现民族和解，建立照顾到各民族利益的包容性政府，注意到阿富汗面临的安全挑战，强调必须协调努力应对包括恐怖主义和毒品走私在内的威胁，维护地区稳定及周边国家的合理关切和利益。

各方对阿富汗不确定的人道主义和社会经济形势及可能出现的难民流动风险表示关切，指出阿富汗重返和平生活和经济恢复十分必要，呼吁国际社会继续向阿富汗提供人道主义援助。

各方同意继续开展协调，适时召开各层级会议。

日本广播协会记者：第一，日本自民党总裁选举今天开始。选举结果将对日本新首相人选造成很大影响。中方对此有何评论？第二，欧盟发布了印太战略，表示将与台湾加强经济关系，并将极力向印太地区派遣成员国舰船。中方对此有何评论？

赵立坚：关于你的第一个问题，这是日本内政，中方不予评论。

关于你的第二个问题，中国台湾地区参与经济合作，必须按照一个中国原则来处理。我们坚决反对任何国家与中国台湾地区商签具有主权意涵和官方性质的协议。在这个问题上，中方的立场是明确和坚定的。关于域外国家向亚太地区派遣舰船，中方希望域外国家尊重地区国家维护和平稳定、促进发展合作的意愿，不要采取使局势复杂化的行动。

路透社记者：本周，澳大利亚、英国、美国宣布构建新的盟友关系。不久后，中国就申请加入CPTPP。中方在此时宣布加入CPTPP有何深意？

赵立坚：我刚才已经介绍了中方正式提出申请加入CPTPP的背景，这同美英澳三方有关协议毫无关联。我想强调的是，中国是贸易自由化、便利化的坚定倡导者，也是亚太区域合作和经济一体化的重要参与方。中方正式申请加入CPTPP，再次表明了中方扩大对外开放和推动区域经济合作的坚定决心。

刚才你把这两件事情联系在一起。大家可以看得出来，中国推动的都是经济合作和地区经济一体化建设；美英澳推动的都是战争和破坏。

印度广播公司记者：刚才你提到了印度外长苏杰生在与中国外长王毅在杜尚别会见时的表态。苏杰生外长还提到，印中关系要建立在互相尊重基础上。因此，不必从自身与第三国关系的角度看待中印关系。中方对此有何评论？

赵立坚：中方对印方有关“不必从自身与第三国关系的角度看待中印关系”说法表示赞同。中印都是亚洲的重要国家。中印发展关系有它必然的逻辑。中印关系从来不针对第三方。

湖北广播电视台记者：就在1个多小时前，神舟十二号载人飞船返回地球。另据了解，神舟十三号已经准备就位，将于今年10月发射升空。中国航天事业的快速发展受到国内外广泛关注，请问发言人有何评论？

赵立坚：就在记者会开始前不久，我和大家一样怀着激动的心情，在电视机前见证了神舟十二号飞船返回地球的历史性时刻。欢迎神舟十二号回家，欢迎三位航天英雄凯旋！

从6月17日成功发射升空以来，神舟十二号航天员乘组在空间站组合体工作生活了90天，圆满完成了舱外维修维护、设备更换、科学应用载荷等一系列操作任务，刷新了中国航天员单次飞行驻留时间的纪录。昨天，神舟十二号与空间站天和舱成功实施分离，并与空间站组合体完成绕飞及径向交会试验，成功验证了径向交会技术，为后续载人飞行任务奠定了重要技术基础。

在欢迎并庆祝神舟十二号回家时，我们不禁回想起2003年神舟五号载人飞船发射成功的景象。时至今日，中国自主实施载人飞行任务已有18年。18年来，中国载人航天工程实现了从一人一天到多人多天、从舱内工作到太空行走、从短期停留到中长期驻留的不断跨越。每一步跨越，都凝聚着航天员们飞天逐梦的勇敢与执着，为人类和平利用太空贡献了中国智慧和力量。

探索宇宙是全人类共同的事业。中国政府一贯致力于和平利用外空，始终按照“和平利用、平等互利、共同发展”原则与有关国家广泛开展载人航天合作与交流。中国空间站已进入全面建造阶段。中国将继续加大国际合作与交流的深度与广度，使中国空间站成为造福全人类的太空实验室，为人类探索宇宙奥秘、和平利用外空、推动构建人类命运共同体作出积极贡献。

塔斯社记者：美国和澳大利亚外长和防长“2+2”会议发表联合声明，包含南海、新疆、香港、台湾等涉华内容。中方对此有何评论？

赵立坚：中方在南海、台湾、涉港、涉疆等问题上的立场是一贯的、明确的。美澳两国沆瀣一气，为一己地缘政治私利蓄意抹黑中方，干涉中国内政，挑拨地区国家关系。中方对此表示强烈不满、坚决反对。

事实证明，中国不仅是亚太地区经济增长的主要发动机，也是地区和平稳定的坚定维护者，中国的发展是世界和平力量的增长，是地区繁荣发展的福音。中方一贯认为，任何国家间的合作都应顺应和平与发展的时代潮流，有助于增进各国互信与合作，不应针对第三方或损害第三方利益。

美澳应顺应时代发展潮流，尊重地区国家共同心愿，摒弃陈旧过时的冷战零和思维和狭隘的地缘政治观念，正确地看待中国发展，停止干涉中国内政，停止在亚太地区兴风作浪。

印度广播公司记者：再问一个关于印中外长会见的问题。中国是否会根据印度与其他国家的关系来看待中印关系？

赵立坚：我刚才说得都很清楚了。中印关系发展有它自身的逻辑。中印关系不针对第三方，也不基于第三方。

印度广播公司记者：本周早些时候，你说如果印度需要讨论印度公民返华的事情，可以向中方提出。但据我所知，印度使领馆反复向中方有关部门提及人员返华事，但中方以疫情为由拒绝了印方请求。你能否证实中印双方在该问题上正保持沟通？

赵立坚：当前，全球疫情复杂严峻，中方根据疫情形势、本国实际及科学判断，对包括本国公民在内的所有入境人员实施一视同仁的入境防疫措施。印度的必要人员赴华始终是有保障的。希望印方也能够无差别对待赴印中国公民，为他们在印度工作生活创造必要的健康环境，共同做好双方人员往来相关工作。

追问：你能否证实中印正在就此进行商讨？

我们在北京和新德里都有通畅的外交沟通渠道。双方一直在保持沟通。

**********************************

根据2021年中秋节假期安排，外交部例行记者会将于9月20日至21日休会，9月22日恢复。休会期间，外交部发言人办公室将照常接受记者传真、电邮或微信提问。中秋佳节将至，我这里想说几句话：神舟上九天揽月，蛟龙下五洋捉鳖。人道中秋明月好，欲邀同赏意如何？再次欢迎神舟十二号英雄们回家过中秋！提前祝大家中秋快乐！

**********************************

会后有记者问及：2019年7月，委内瑞拉政府特使萨博被美国司法部以洗钱为名起诉。2020年6月，萨博乘飞机在佛得角技术经停时被捕。据报道，近日佛得角法院决定向美国引渡萨博。中方对此有何评论？

赵立坚：美国在委内瑞拉问题上一直扮演着不光彩的角色，不断滥用制裁、引渡等政治和司法操弄手段，以达到干涉委内瑞拉内政的目的。美方这种政治霸凌行径，冲击国际正常人员往来，危害国家互信与合作，中方对此坚决反对。中方奉劝美方改一改老毛病，认真倾听国际社会正义呼声，多做遵守国际法和国际关系基本准则的事。

(责编：徐祥丽、刘慧)