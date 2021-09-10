刘振民

金秋9月，在世界各国努力抗击新冠肺炎疫情之际，第七十六届联合国大会即将拉开帷幕。国际社会普遍期待联合国体现多边主义优势，在应对疫情挑战和恢复经济增长方面发挥积极作用。今年是新中国恢复联合国合法席位50周年。半个世纪以来，中国始终坚定捍卫《联合国宪章》宗旨和原则,坚决维护多边主义和国际法。正如习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话中指出，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。面对世纪疫情和百年变局，为了更好地以史为鉴、启迪未来，应该深入总结和思考新中国恢复联合国合法席位对中国、对世界的伟大历史意义。

一、对中国的意义

中国是联合国安全理事会五大常任理事国之一，对二战胜利和联合国成立作出了历史性贡献，但新中国成立后在联合国的合法席位却被台湾当局长期窃据。1971年10月25日，第二十六届联合国大会以压倒性多数通过第2758号决议，决定恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利，这是中国重新回到世界舞台的一个重要起点，也是联合国真正具备普遍性的重要历史事件。对中国来说，至少有三方面重要意义：

首先，为中国逐步融入以《联合国宪章》为基础的战后国际体系打开了大门。从外交角度看，新中国成立72年来的历史，以恢复联合国合法席位为坐标，可大致分为三个阶段：

一是从新中国成立到恢复联合国合法席位的22年。联合国是二战后建立的国际秩序的核心。1949年10月1日新中国成立伊始，中国政府即着手运筹重返联合国舞台，但由于美国等西方国家长期阻挠，恢复联合国合法席位的努力一直从1949年持续到1971年。整整22年间，中国被孤立于联合国和国际体系之外，无法通过联合国对国际秩序发挥作用，对联合国来说，也被认为是一段令人遗憾的历史。

二是从恢复联合国合法席位到改革开放前的8年。这期间，中国虽然已重返联合国，但还在逐渐接受国际体系的一系列规则，对国际事务的参与也比较有限，还不能说是融入了国际体系。

三是从改革开放至今，中国逐步并最终完全地融入国际体系。有三个标志可以证明：一是中国加入了几乎所有的普遍性国际组织；二是中国参加了600多项重要的多边国际条约；三是中国加入了以世界贸易组织为核心的世界贸易体系。由此可见，联大2758号决议是中国融入国际体系的开端，但这一进程并非一蹴而就，而是经过50年不懈努力实现的，并且与中国自己的改革开放密切联系。

其次，为中国和平发展提供了良好外部环境。第一，新中国恢复联合国合法席位，在国家安全上得到国际秩序的保障。新中国成立后,部分陆地边界尚未划定，海洋权益也不甚清晰，周边安全压力巨大。虽然联合国有着维护国际和平与安全的职能，但中国长期被排除在外，无法得到应有的保障。这一状况随着联合国合法席位的恢复而得到改善。

第二，新中国恢复联合国合法席位，也引发了大国关系的调整，缓和了周边安全环境。1971年春，基辛格受命秘密访华，中美双方宣布尼克松即将访华，一些西方国家意识到中美关系可能出现重大变化，纷纷在联大关于2758号决议的投票中倒戈。再加上广大发展中国家及其他友好国家长期的鼎力支持，美国即使想阻拦，也已无能为力。1971年10月，基辛格第二次访华时，人还在北京，2758号决议就在联大通过了。当时，也正是中苏交恶时期，苏联在中苏边境和中蒙边境陈兵百万，中国周边安全一度受到严重威胁。中国在此时恢复联合国合法席位，极大地调动了大国间关系，也改变了大国对华关系，这一重大意义不应被低估。

再次，为中国融入全球市场提供了广阔平台。新中国恢复联合国合法席位时，正值第三次产业革命浪潮，电子技术飞速发展。中国如果不融入这一历史进程，就会成为世界市场的一个“孤岛”。随着联合国合法席位的恢复，中国与欧洲、日本等关系改善，加上之后的中美建交，中国的对外开放有了新的平台和对象。可以说，恢复联合国合法席位，成为中国改革开放的前奏，也为此后40多年经济建设所取得的伟大历史性成就创造了前提。

二、对世界的意义

恢复联合国合法席位不仅对中国意义重大，对世界也具有重要意义，包括以下三方面：

一是把当时占全球1/4人口的大国纳入国际体系中。这也是当时众多联合国会员国支持恢复中国合法席位的重要论据之一。从20世纪50年代一直到1971年，在每年联大关于中国代表权问题的辩论中，很多发展中国家都指出，不能因为中国发生政府更迭，就把一个占全人类1/4人口的大国排除在国际体系之外，没有中国的参与，联合国是缺失的、不完整的。

二是实现了大国关系的基本平衡。近代以来，大国平衡一直是国际秩序的支撑。二战后，联合国之所以能够创立，很多国际规则之所以能达成一致，其中固然有世界人民对战争的痛恨和对和平的向往，但更重要的原因，就在于当时的中美苏英法五大国达成了一致。以联合国为中心的国际体系至今仍保持活力，很大程度上也是因为大国关系的平衡。中国恢复联合国合法席位，实现了大国关系新的基本平衡，有利于联合国更好地发挥作用。

三是避免了世界市场的分裂。冷战结束之前，世界主要有两大市场，一个是以美国为首的，由西欧国家和亚非拉地区前殖民地国家组成的市场体系；另一个是苏联为首的华约集团和经互会集团组成的、内部协调分工的市场体系。新中国恢复联合国合法席位后，随着改革开放逐步融入世界市场。冷战结束后，经济全球化进一步深入发展，但如果缺少了中国，就不会有完整的全球化。中国为世界的发展作出了巨大的贡献。有统计显示，过去十几年来，中国对世界经济增长的贡献率每年都超过30%。从这个意义上来说，中国加入世界贸易组织、融入世界市场，不是任何人的恩赐，而是维护世界统一市场的需要，是互利互惠的双赢。

中国人民抛洒热血，为世界反法西斯战争的胜利作出了巨大贡献，这是中国得以成为联合国创始会员国和安理会常任理事国的基础。中国重返联合国、融入国际体系后，又继续为全球化的深化、为世界经济发展作出了巨大贡献。纪念新中国恢复联合国合法席位50周年，要深入总结这一重要历史事件对中国的意义、对世界的意义。以史为镜，砥砺奋进，更好地为实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗，更好地为维护世界和平、促进共同发展而努力奋斗。

（作者为联合国副秘书长）

《 人民日报 》（ 2021年09月10日 17 版）

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