新华社华盛顿9月23日电（记者刘品然）据美国媒体23日报道，美国海地问题特使丹尼尔·富特批评美国政府遣返海地难民的决定“非人道”，并向国务卿布林肯递交了辞呈。

美国媒体当天刊登了富特22日写给布林肯的辞职信。富特在信中表示，他立即辞去海地问题特使一职，他不愿与美国将数千名海地难民和非法移民遣返回海地的“非人道、适得其反的决定”有所关联。富特说，美国对海地的政策“存在严重缺陷”，而他的建议“被忽视和驳回”。

美国国务院发言人普赖斯23日在一份声明中证实富特辞职一事，表示富特称其建议被忽视是完全错误的。

据美国务院网站信息，富特是一名高级外交官，曾任美驻赞比亚大使，于今年7月起担任美国海地问题特使。

由于地震、动乱、极端贫困等原因，大批海地人近期抵达美国得克萨斯州西南小城德尔里奥，寻求向美国申请避难。从本月19日开始，美国对这些避难申请者进行大规模驱逐。联合国难民事务高级专员21日发表声明，对滞留得克萨斯州边境地区的难民状况和美国大规模驱逐避难申请者表示震惊，呼吁美国政府根据国际准则保护避难申请者应有权利。

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