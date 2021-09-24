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澳大利亚毁约 法国潜艇制造商：赔钱!

2021年09月24日08:59 | 来源：新华网
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　　法国海军集团22日说，将给澳大利亚发一份“详细计算”的清单，就澳方中止先前与这家军工企业签订的12艘潜艇采购合同提出索赔。

　　海军集团首席执行官皮埃尔·埃里克·波梅莱告诉法国《费加罗报》，索赔清单将在“几周内”送往澳大利亚。“澳大利亚任意中止合同，我们没有过错。”

　　“这种情形在合同中有相应规定，将要求（对方）支付我们已经投入和即将投入的成本。赔款用于相关生产设备和信息技术系统的拆除，以及雇员的重新分配。”波梅莱说。

　　澳大利亚2019年与法国政府控股的海军集团正式签订协议，向后者订购12艘排水量4500吨的“攻击”级常规动力潜艇，当时合同金额为365亿美元。由于成本超支和汇率波动，这笔军购估计最终耗资659亿美元。

　　美国、英国和澳大利亚15日宣布建立新的三边安全伙伴关系，美英将支持澳海军建立核潜艇部队，澳将与美英合作在澳建造核潜艇。澳大利亚政府随即宣布，中止此前与法国海军集团签订的潜艇采购合同。

　　按照法新社的说法，就这项潜艇制造工程，海军集团已经投入大约11亿美元，资金由澳方先期支付，因此法方目前没有损失。

　　法国国防部指责澳方毁约是“背叛”，称海军集团已开始就财务解决方案与澳方协商，以确定澳方需要支付的“补偿和赔偿金”数额。（徐力宇）【新华社微特稿】

(责编：燕勐、刘叶婷)

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