本报记者 李嘉宝

2017年2月，美国洛杉矶级俄克拉何马城号核潜艇访问澳大利亚。

（来源：环球网）

外交学院国际关系研究所教授 李海东

华东师范大学亚洲和太平洋地区研究中心执行副主任 陈晓晨

中国现代国际关系研究院东南亚和大洋洲研究所副研究员 郭春梅

二〇一七年七月，澳大利亚昆士兰，美澳两国士兵参加两年一次的“护身军刀”军演。

（来源：视觉中国）

据外媒报道，在美国主导下，美英澳三国近日宣布建立新的“三边安全伙伴关系”（AUKUS）。在该机制下，美英将支持澳海军建立核潜艇部队。澳大利亚单方面撕毁了与法国海军集团签订的数百亿美元潜艇大单。

从“四边机制”到“五眼联盟”，再到“七国集团”，一贯热衷拉帮结派搞“小圈子”的美国，又推出美英澳军事“铁三角”。该机制有何政治算计？对三国其他西方盟友来说，此举意味着什么？美英澳在核潜艇领域开展合作，将给国际核不扩散机制造成什么影响？给地区和世界和平带来哪些威胁？本报对话三位国际问题专家进行解读。

澳大利亚：

急火火跳上危险的战车

据路透社消息，澳大利亚总理莫里森日前谈及AUKUS时辩称，“不后悔将澳大利亚的国家利益放在首位的决定。”有外媒关注到，本月初，美澳高调庆祝《澳新美同盟条约》签署70周年，美国表示将继续和澳大利亚“捍卫两国共同的原则，包括印太地区的自由与开放”。澳方此前还宣布了一系列相关军备购买和防务合作计划，并表示将在未来10年斥资2700亿澳元（约合2054亿美元）加强澳军队远程攻击能力，国防开支因此大幅上涨40%。

“澳大利亚是在冒险！”澳知名战略学家休·怀特发出这样的警告。

李海东：建立AUKUS，美澳可谓一拍即合。一方面，澳大利亚一直视美澳同盟为国家安全政策基石，并以实际行动向美国展示忠诚。近年来，在美国的鼓动下，澳大利亚更迫切地想要展现自身在亚洲和西太平洋事务中的重要性。另一方面，一段时间以来，美国在处理对外事务中屡屡受挫，国际声誉不断下降，国内反对扩大海外军事行动的呼声增多。在此情况下，美国想要在西太平洋地区对华进行战略遏制和参与大国竞争的力量不够、底气不足，急需可靠盟友予以协助。澳大利亚有强烈意愿扮演这一角色，来弥补美国全球影响力的相对衰退。

很明显，澳大利亚做出了一个糟糕的短视决定，可以称之为“玩火”。一些澳政客不顾澳中经贸关系日益紧密的客观事实，完全忽视民众福祉，只考虑在战略层面与美国协调、与中国竞争，放弃了经济层面与中国互惠互利的实际考量。澳大利亚最终的结局将是：在战略上被美国利用，在经济上付出巨大代价。

陈晓晨：澳大利亚近年来的军事部署主要包括两个层面：一是强化在亚太地区的军事存在，二是强化与美国等西方国家的同盟关系。其指向非常明确：将所谓“中国威胁”作为应对目标。澳大利亚不仅是美国“反华”战车上的“小弟”“跟班”，还有一种“代理警长”心态，试图“自主承担责任”，对中国采取针对性、进攻性更强的政策，主动在亚太地区填补美国的缺位，甚至试图挑起地缘竞争乃至所谓“新冷战”，以从中谋取利益。

有澳大利亚学者将澳对华政策概括为“贪婪”和“恐惧”的矛盾体：曾经是“贪婪压过恐惧”，体现为澳大利亚对华发展经贸关系；如今无疑是“恐惧压过贪婪”。必须指出的是，中国对澳大利亚并未构成任何实质性威胁。在意识形态、价值观及美澳关系等因素影响下，澳大利亚对中国产生了一种“虚构的恐惧”，推动其扮演反华急先锋的角色。

郭春梅：近年来，澳大利亚军事动作不断：从大幅度增加国防开支，到扩建升级面向亚洲的军事基地；从强化美日印澳四边安全对话机制，到与美、日、印等国加强在武器装备、后勤保障、人员互访等方面的合作；从明显增加与盟友联合军演的频次和种类，到如今加入AUKUS、与英美开展核潜艇合作……澳大利亚是想进一步绑定在美国战车上，扮演好地区“副警长”的角色，争做美国鹰派在印太的前沿基地，为维护美国在印太地区的霸权服务。

美英：

搭台唱戏只为一己私利

据美国有线电视新闻网报道，美国白宫新闻秘书普萨基在近日的一次新闻发布会上表示，“总统将继续维持美国与法、英、澳领导人的密切关系，并实现我们的全球目标，包括印太地区的安全。”英国外交大臣特拉斯在《星期日电讯报》上刊文称，AUKUS协议表明英国已准备好“冷静”地捍卫自己的利益。

有分析指出，与“五眼联盟”侧重情报分享和“四边机制”侧重政策协调不同，AUKUS意在加强美英澳之间的军事技术交流与合作，重点是提升澳大利亚的防卫能力。

陈晓晨：AUKUS毫无疑问服务于美国所谓的“对华战略竞争”。美国在调整战略重心、战略对手的同时，其主要战略手段也会随着战略目标的变化而调整。当前，美国对外政策有力不从心之感，因而极力拉拢印太地区盟友，同时也营造出一种所谓的“国际反华氛围”。这暴露了一个事实：美国搞封闭的反华“小圈子”难以得到大多数国家支持，西方国家内部也很难就很多问题达成一致。因此，所谓“小多边主义”成为美国拉拢部分西方国家实施“印太战略”的重要方式。在此情况下，美国希望澳大利亚扮演反华“标杆”角色，充当美国整个“印太战略”的“南方之锚”。

李海东：从英国角度来看，美英特殊关系长期存在，英澳之间有英联邦体制维系。英国一直视自己为盎格鲁—撒克逊文化国家、讲英语国家、白人占主导地位国家之间的重要协调者，希望在国际格局转变中代表这些国家的共同利益，使其始终处于国际格局的主导地位。加入AUKUS，英国希望利用自己的特殊身份，来协调美澳关系，弥补美国参与大国战略竞争力量不足的缺陷，提升自身在当前国际事务中的重要性。同时，“脱欧”后的英国迫不及待地向世界展现大国雄心，证明自己在欧洲地区、西太平洋地区都能扮演更加活跃的角色。

郭春梅：美英武装澳大利亚，主要出于利益考量。一方面，澳大利亚横跨印度洋、太平洋，且面向亚洲，地缘战略位置十分重要。另一方面，澳大利亚是美国最忠诚的盟友，几乎参与了美国二战后所有海外军事行动。对美国来说，澳是其搅弄南海、台海局势的重要跳板和据点。对英国来说，“脱欧”后谋求打造“全球英国”，迫切希望介入印太地区。而澳英同宗同源，均属于盎格鲁—撒克逊文化，再加上有美国这个“亲密盟友”的担保，促使英国选择澳作为印太地区的合作伙伴。

此番美英在AUKUS框架下，一道向澳大利亚转移具有高度敏感性的核潜艇技术，某种程度上是对“忠诚的澳大利亚”的奖励和安抚。而核潜艇技术对澳大利亚是福是祸，显然不在美英考虑范围之内。

法国：

“这是在盟友背后捅刀子”

损失巨额大单令法国“受伤“，更让法国愤怒的是美澳处理此事的方式。据外媒报道，澳大利亚在发布公告前几个小时才通知法国。法国外长勒德里昂表示，“这不是盟友之间应该干的事，这是在背后捅刀子。”目前，法国已经宣布召回驻美和驻澳大使，还取消了计划近期举行的法英国防部长峰会。

欧盟领导人近日也密集发声支持法国。欧洲理事会主席米歇尔直言，欧盟看到的是盟友透明度和忠诚度的不足，认为美国“失去了跨大西洋联盟的信任”。

陈晓晨：对法国来说，它损失的不仅是数百亿美元的军火合同，还有在亚太地区的军事战略利益。法国至今在南太平洋地区有若干殖民地，近年来与澳大利亚、新西兰等国不断加强合作，成为亚太事务的重要参与者。可以说，AUKUS是打在法国脸上的一记耳光，充分表明美西方国家一直宣称的所谓“契约精神”的虚伪性，暴露了美西方国家内部的矛盾。此外，反华“小圈子”内部并非铁板一块，AUKUS的后续发展还有待进一步观察。

郭春梅：美国组建的一个个“小圈子”之所以能暂时立起来，是因为它们内部的确有一些共同利益或目标。然而，于一国而言，其国家利益是多维的，对外关系是多元的。美西方的“小圈子”强调短期的、“零和”的目标，而非长远的、共赢的目标，这样导致的结果是：看似收益不小，实则风险很大。

美英澳组建AUKUS引发不少盟友反对。欧盟认为，澳大利亚背信弃义，表示要慎重考虑与澳的自贸协定谈判；新西兰、加拿大等“五眼联盟”国家认为自己被排除在外，也有抱怨声音；澳大利亚依赖美英发展核潜艇，引发南太平洋地区坚持无核化国家的不满，地区声誉和公信力大大受损。从本质上看，所有参与“小圈子”的盟国，都不过是美国的一枚棋子或一个打手而已。

目前，澳大利亚国内抗疫复苏压力巨大，澳政府却拿出巨额资金投入国防开支，引发国内舆论质疑。对澳大利亚政客而言，短期内好像赚取了一些政治资源，代价却由本国人民承担。澳大利亚应当吸取跟随美国参与阿富汗战争、伊拉克战争的惨痛教训，以史为鉴，做出理智的选择。

李海东：美国组建“小圈子”的本质都是利用同盟关系剥削盟国，满足自身私利。此番美国从法国手中夺取潜艇大单，是典型的置盟国利益于不顾的自私行为，反映出美国处理盟国关系的单向性，即美国可以利用盟国达到目标，但反之则不行。可以预见，这样的“小圈子”不仅会给世界带来更多动荡、对立和纷争，也终将因内部分歧呈现出混乱局面。

地区局势：

核扩散风险陡然加剧

尽管美英澳三国冠冕堂皇地宣称，“将会继续履行核不扩散义务”，但舆论普遍认为，AUKUS协议意味着澳大利亚将成为世界上第七个拥有核动力潜艇的国家，这无疑打开了核扩散的“潘多拉魔盒”。

近期，多国就AUKUS协议表达抗议。马来西亚总理伊斯迈尔警告说，协议可能导致该地区的核军备竞赛。印尼外交部发布声明称，“对地区持续的军备竞赛和军事力量投射深感担忧”。澳大利亚近邻新西兰也第一时间发表声明称，不会解除长达数十年的禁止核动力船只进入新西兰的禁令。

陈晓晨：谈及AUKUS时，美国再提“基于规则的国际秩序”，实质是强调基于以美国为中心的霸权主义秩序，而非真正的全球秩序。在AUKUS框架下，美英作为有核国家，帮助澳大利亚这个无核国家发展核潜艇并转让技术，是对包括《南太平洋无核区条约》在内的国际核不扩散机制的威胁，是对以联合国宗旨和原则为核心的国际秩序的破坏。

《南太平洋无核区条约》有三个原则：拒绝参与核扩散、停止核军备竞赛、防止整个南太平洋地区的放射性污染。澳大利亚是该条约的签字国之一。如今，美英澳的行为已经严重威胁了该条约三大原则，给在该地区的核扩散开了口子，性质非常恶劣。AUKUS尤其违背了至今都深受西方国家核污染危害的太平洋岛国人民的无核化意愿，给地区和平及环境安全带来巨大威胁。

李海东：“小圈子”的安全观和秩序观将给正常的国际合作带来负面影响。从“小圈子”的建立来看，它一般基于所谓“共同危机”，如果没有冲突和对抗，“小圈子”将不断萎缩。在这样的安全观下，“小圈子”一方面不断加剧全球安全形势的恶化，导致更多危机出现，另一方面又通过这些危机来强化自身的存在。因此，“小圈子”和全球安全不可能共存。“小圈子”越巩固，全球安全格局就会受到越多破坏。

AUKUS就是一个极具破坏性的“小圈子”。美英向澳分享核潜艇技术极不负责任，是对国际核不扩散体制的蔑视和破坏，为地区带来纷争和混乱。同时，此举也再次暴露了美国外交政策的“双重标准”——对伊朗、朝鲜进行最大限度制裁、施压，同时纵容甚至帮助盟友发展核军事技术。

郭春梅：美国搞“小圈子”旨在放大自己的战略优势。澳大利亚铀矿资源十分丰富，有能力实现核燃料自给自足。在美国有需要之时，转让给澳大利亚的核技术能够转化成核武器，对敌对国形成一定威慑，这是美澳打的一个小算盘。尽管澳大利亚现在保证不发展核武器，但在美英的支持下，它具备这种转化的能力。AUKUS打出了一个“擦边球”，试图钻空子，实际上已经违背了国际核不扩散条约的宗旨和核心义务。

美国为了维持自身霸权，拉拢“小圈子”挑起地区军备竞赛和军事博弈。澳大利亚为虎作伥，种种玩火举动不但不会给地区局势降温，还会火上浇油，对澳大利亚的安全和发展来说，也是百害而无一利的。

(责编：胡永秋、杨光宇)