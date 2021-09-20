本报记者 严 瑜

位于上海市浦东新区世博园区内的金砖国家新开发银行大楼。

计海新摄（人民视觉）

今年是金砖国家合作15周年。近日，金砖国家领导人第十三次会晤以视频方式举行。中国、俄罗斯、巴西、南非、印度五国领导人围绕“金砖15周年：开展金砖合作，促进延续、巩固与共识”主题进行了深入交流。

中国国家主席习近平在讲话中指出，面对挑战，金砖国家要展现担当，推动践行真正的多边主义，推动全球团结抗疫，推动开放创新增长，推动共同发展。掷地有声的中国声音，进一步指明金砖合作未来的发展目标，引发国际社会的共鸣与点赞。

“金砖”分量更重了

2006年，金砖国家在联合国大会期间举行首次外长会，金砖国家合作的序幕由此开启。如今，金砖国家总面积占地球陆地面积的30%，总人口占全球的42%，经济总量占全球的近25%，货物贸易占全球的18%……一连串数字清晰表明金砖国家在全球的重要分量。

沙特《阿拉伯新闻报》认为，金砖国家吸引众多国际关注，部分原因是金砖五国越来越在国际舞台上施展拳脚，推动建立发展中国家发挥更大作用的国际秩序。该报称，金砖国家占全球GDP的份额比大约10年前增加了10%以上。世界银行的研究表明，在新兴市场国家的推动下，全球总体收入不平等近200年来首次出现缓解。

金砖国家领导人第十三次会晤通过了《金砖国家领导人新德里宣言》，总结了金砖国家各领域合作成果，就加强公共卫生和疫苗合作、促进世界经济复苏、落实2030年可持续发展议程、维护世界公平正义发出共同的“金砖声音”。

“新兴大国们回来了！”德国新闻电视台称，本次金砖峰会的主题彰显出金砖国家的自信，这些新兴大国向世界表明，它们要继续成为世界经济的推动力。

印度《明特报》称，对全球新兴经济体来说，金砖国家已是一个非常有影响力的力量。报道称，即便受到新冠肺炎疫情的影响，金砖国家今年依然组织了至少150场会晤和活动，其中部长级活动超过20场。

一年多来，金砖国家在疫情防控、疫苗研发和援助等方面积极开展合作，促进疫苗公平合理分配，提高疫苗可及性和可负担性，为发展中国家合作抗疫注入动力。根据《新德里宣言》，金砖五国通过双边、国际组织和“新冠疫苗实施计划”，以赠款和捐赠等方式，共提供了超过10亿剂新冠疫苗。

俄罗斯塔斯社引述俄工业贸易部副部长格鲁兹杰夫在2021金砖国家新工业革命伙伴关系论坛上的发言称，金砖国家通过共享彼此的发展成果，特别是在药物和新冠疫苗方面，使彼此从中受益。金砖五国在抗击新冠肺炎疫情方面树立了开放式国际合作的榜样。

中国是积极推动者

作为世界上最大的发展中国家，中国始终是金砖国家合作机制的积极建设者、推动者、创新者，以中国方案、中国主张为金砖合作注入动力。

在金砖国家领导人第十三次会晤中，习近平主席全面阐述了当前形势下加强金砖各领域合作的立场主张，提出了一系列重要倡议举措，涵盖数字经济、应对气候变化、人才培养、人文交流等领域，推动金砖合作行稳致远。

瑞士媒体《Agence Ecofin》报道称，中国指出要加快建设金砖创新基地，旨在与其他金砖国家加强数字经济合作，尤其是在大数据、人工智能、云计算、5G网络发展方面。报道援引中国媒体表述称，金砖创新基地将成为高度开放、惠及各方的重要平台，促进金砖国家共同实现技术进步、产业转型和经济发展。

俄罗斯科学院远东研究所代理所长阿列克谢·马斯洛夫在接受媒体采访时表示，金砖国家团结协作可在助力全球经济复苏方面发挥非常大的作用，中国将为全球经济复苏提供重要动力。他指出，中国正在全球范围内发挥重要的稳定作用。中国的建设性立场在很大程度上提升了金砖机制等平台的国际声望与影响力，有助于促进国际和地区稳定与发展。

近年来，中国积极推动金砖国家各领域合作机制化、实心化，不断提升金砖合作含金量。9月2日，总部位于上海的金砖国家新开发银行，宣布迎来3个新成员——阿联酋、乌拉圭和孟加拉国，为成立6年来首次“纳新”。9月7日，在厦门举办的2021金砖国家新工业革命伙伴关系论坛上，总投资金额高达134.04亿元人民币的28个项目签约。

巴西国际政治经济学学者蒂西亚娜·阿尔瓦雷斯表示，近一段时间以来，中国宣布一系列旨在扩大开放的政策，金砖国家新开发银行也开门纳新，金砖国家拥有了更广阔的市场和更稳定的资金支持。

树立多边合作典范

金砖机制是多边主义重要实践。正如俄罗斯科学院远东研究所高级研究员卡申所言，15年来，金砖国家“朋友圈”不断扩大，合作领域逐渐拓展。在单边主义、保护主义抬头的背景下，金砖国家成为真正践行多边主义、推动国际秩序朝着更加公正合理方向发展的重要国际力量。

塔斯社报道称，在6月举行的金砖国家外长视频会晤上，金砖国家外长就曾一致表示，应通过改革联合国及其主要机构和其他多边机构来解决国际问题。与会者认为，多边体系的改革应使全球治理更具包容性和代表性，“以促进发展中国家和最不发达国家，特别是非洲国家，更深入和更有意义地参与全球决策进程和架构”。

西班牙《20分钟报》也曾指出，金砖合作机制的优势在于，金砖国家是站在共同立场、作为一个整体与国际社会进行对话，维护发展中国家利益，特别是维护新兴市场国家的利益。

在金砖国家领导人第十三次会晤中，金砖五国领导人重申践行多边主义的承诺。习近平主席在讲话中开宗明义指出，金砖国家要推动践行真正的多边主义，恪守联合国宪章宗旨和原则，维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。

肯尼亚国际关系问题学者卡文斯·阿德希尔表示，习近平主席多次在国际会议上强调多边主义，中国也采取务实行动践行多边主义，展现了负责任大国的担当。多边主义是当前世界面临主要问题的“解药”。

印度尼赫鲁大学教授、汉学家狄伯杰认为，金砖合作堪称多边主义合作的典范，相信金砖机制将不断发展壮大，为世界经济复苏和增长作出更大贡献。

(责编：胡永秋、杨光宇)