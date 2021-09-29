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疫情期间少数族裔企业难获资助——

“美国正经历一场不公平的经济复苏”（深度观察）

本报记者  吴乐珺
2021年09月29日07:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　拉美裔美国人皮拉尔·扎瓦拉在迈阿密市经营了一家有10多年历史、约100名员工的餐厅。疫情期间，餐厅经营遇到困难，扎瓦拉向银行申请救济贷款却连续被拒两次。她发现申请贷款的过程“令人恼火”，“金融体系并没有真正顾及少数族裔企业。”

　　美国《国会山报》日前援引一份报告指出，美国众多少数族裔小型企业主在疫情期间遭遇不平等对待，由于无法公平获得援助等，超过27%的美国少数族裔经营的小型企业至今仍处于关闭状态。报道说：“美国正经历一场不公平的经济复苏，这令人不安。”

　　脸书公司发布的一份小型企业发展报告指出，美国中小企业普遍受到疫情冲击，其中少数族裔经营的企业所受打击更为严重，销售额降幅更大。报告显示，少数族裔经营的中小企业倒闭的可能性比其他中小企业高出9个百分点。

　　调查显示，美国小型企业主8月份对国内经济信心降至3月份以来最低水平。分析认为，这在一定程度上源于美国经济领域长期存在的不公正现象，如获得金融机构贷款机会不均。据统计，白人初创企业在成立当年获得贷款的可能性是非洲裔的7倍。去年美国出台“薪资保障计划”，旨在为小企业支付员工薪资提供资金援助，避免其破产裁员。但少数族裔经营的企业通过该计划获得援助的难度很大，也无法利用美国小企业管理局的贷款计划融资。在第一轮申请“薪资保障计划”的非洲裔和拉美裔企业主中，只有12%收到了援助资金。

　　《纽约时报》报道称，少数族裔经营的企业获得的经济援助不足。纽约联邦储备银行的一项分析称，底特律、纽约布朗克斯区和皇后区等有大量非洲裔小企业主的地区，救济贷款的覆盖率并不高。旧金山联邦储备银行的报告显示，在一些大城市，白人聚居区域的贷款覆盖率普遍高于少数族裔聚居区域。

　　少数族裔中小企业受到的不公平待遇已影响到就业市场。约32%少数族裔经营的中小企业就业人数减少，其他中小企业这一比例为25%。非洲裔8月失业率上升至8.8%，几乎是白人失业率的两倍。

　　（本报华盛顿电）


　　《 人民日报 》（ 2021年09月29日 16 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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