新华社东京9月29日电（记者郭丹）29日当选日本自民党第27任总裁的岸田文雄当天傍晚表示，当前的日本正面临“国难”，希望大家把因疫情而分散的心聚拢到一起，作为一个团队共同应对新冠疫情以及外交、经济和社会治理等方面的诸多课题。

岸田当天在自民党总部举行记者会时就今后自民党运营方针及未来将重点解决的课题作了说明。

在外交领域，岸田强调将以“三个原则”为准绳，推动日本的外交安全，同时构建“自由开放的印度太平洋”。这三个原则分别是“守护以民主主义为基准的价值观”“守护日本的和平与安定”以及“通过对环保等全球范畴的课题作贡献而不断提升日本在国际社会的存在感并守护国家利益”。

在经济领域，岸田表示，希望构建“新型资本主义”，通过实现发展与分配的良性循环，使经济发展成果惠及日本方方面面。

在社会治理方面，岸田指出，日本目前还存在少子化以及全年龄段社会保障制度、依托信息通信技术进行个人教育等诸多问题。他表示，希望倾听更多民众的意见，增强民众凝聚力。

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