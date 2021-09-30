美军参谋长联席会议主席马克·米利28日承认，美军在阿富汗长达20年的战争是“战略失败”，仓皇撤军使美国信誉受损。

【与总统意见相左】

米利当天与中央司令部司令肯尼思·麦肯齐、国防部长劳埃德·奥斯汀在国会参议院军事委员会接受质询。按照路透社说法，这是阿富汗重归塔利班掌控后，美军高层首次在国会公开听证。

在这场长达6个小时的听证会上，共和党籍议员试图引导上述三人说出，总统拜登之前是否谎称军方没有劝他在阿富汗留人。三人不愿正面置评，拒绝说明他们给总统提了哪些意见。

阿富汗塔利班控制首都喀布尔3天后，拜登接受美国广播公司采访时称，在他上任的头几个月，没有军方高层提意见反对从阿富汗彻底撤军。

米利和麦肯齐在听证会上说，他们个人认为，应该在阿富汗留至少2500名军人，以避免阿富汗政府和军队崩溃。

有议员质问米利，既然总统不采纳他的建议，为何米利不辞职？米利回答说，总统作为三军统帅，不必事事听从下属，“如果仅仅因为建议没被采纳就辞职，那将是一种严重的政治挑衅行为”。

白宫发言人珍·普萨基当天晚些时候回应说，总统当时听到的意见“有分歧”，“最终要做决定的是三军统帅，他决定是时候终结这场长达20年的战争了”。

【个个直呼“没想到”】

米利说，阿富汗战争是美国“战略上的失败”，败局在经年累月中形成。

奥斯汀说，事后看，美国对其打造一个可行的阿富汗政府的能力“过分自信了”。“我们帮助建立一个国家，但我们无法铸就一个民族。我们和伙伴训练的阿富汗军队几乎没开一枪就溃不成军，这个事实出乎所有人的意料。如果不这么说，那就是在撒谎。”

米利和麦肯齐也都承认，阿富汗政府军溃败的速度令人吃惊。

问及美军为何没有“思想准备”，米利说，驻阿美军几年前就不再与阿富汗政府军并肩作战，早已不了解、不掌握实际情况。“你无法用机器衡量人心，你必须人在现场”。

美国从阿富汗仓促撤军令一些盟友重新审视与美国的关系。米利承认，说美国的信誉受损不为过。

他说，极端组织“伊斯兰国”和“基地”组织有可能在阿富汗死灰复燃，在今后1至3年期间有能力对美国发动恐怖袭击，“这种可能性很大”。（王宏彬）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、刘洁妍)