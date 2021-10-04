习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上发表重要讲话，强调“发展全过程人民民主”。这一重大理论的提出，丰富和发展了社会主义民主政治理论，深刻阐明了中国式民主的鲜明特色和显著优势，为新时代发展社会主义民主政治、建设社会主义政治文明提供了指引和遵循。接受本报记者采访的国际人士认为，中国全过程人民民主践行以人民为中心的发展思想，真正把人民当家作主体现到人民对自身利益的实现和发展上来。

“调动了全体人民的积极性、主动性、创造性”

英国巴斯市副市长余德烁曾经在湖南省茶陵县下东乡长乐村调研，感受到了中国人民充分参与治理实践的意义。“当地一些戴了多年‘贫困帽’的农民告诉我，过去的扶贫政策像大水漫灌，一些极端贫困人口没有得到有效帮扶，一些扶贫项目与当地资源也不匹配。实施精准扶贫后，村委会组织村民代表座谈，根据每个地区、每户人家的具体情况一对一制定扶贫措施，解决他们的难题，充分发扬基层民主，发动群众参与。”

阿根廷国际关系委员会中国研究组成员内斯托·雷斯蒂沃认为，中国特色社会主义民主与中国共产党始终坚持以人民为中心的发展思想紧密相连。“中国人民的政治参与热情和执行能力让我惊叹，大到国家立法、国民经济和社会发展规划纲要的制定，小到物业管理、生活垃圾分类等，人民都能切实参与其中。”雷斯蒂沃注意到，在“十四五”规划纲要编制过程中，中央有关部门通过互联网向全社会征求意见和建议，收到人民群众建言100多万条，把人民呼声充分体现到文件中。“在我看来，只有将民主与人民的生活需求有效结合起来，才能取得这样的成绩。中国共产党的主张和人民的意愿统一起来，调动了全体人民的积极性、主动性、创造性。”

澳中工商业委员会北领地分会主席戴若·顾比表示，从涉及国家大政方针的政党协商，到社区和群众身边的基层协商，中国不断拓展协商民主渠道，推动民主制度和民主实践贯穿人民生活全过程，寻找全社会意愿和要求的最大公约数。“中国的民主实践保证了过程民主和结果民主、形式民主和实质民主、直接民主和间接民主相统一，真正解决人民要解决的问题。”

统计显示，党的十八大以来，共有193件次法律草案向社会征求意见，有约110万人次提出300多万条意见建议，许多重要意见得到采纳。“通向幸福的道路不尽相同，各国人民有权选择自己的发展道路和制度模式，这本身就是人民幸福的应有之义。一个国家民主不民主，要由这个国家的人民来评判。”俄罗斯共产党中央委员会副主席诺维科夫认为，中国坚持人民至上，“全过程民主是高质量的人民民主”。

“把人民民主的制度优势转化为社会治理效能”

“中国特色社会主义民主政治区别于西方民主的显著特征，就是全过程民主。这是一种以人民为中心的参与式民主，具有极大的创新价值和实践意义。”墨西哥前驻香港总领事爱德华多·罗尔丹说，在中国事关国计民生的大事中，人民群众的全过程参与成了不可缺少的部分，“民法典的编纂就是民主参与的鲜活事例”，民法典编纂过程中，先后10次向社会公开征求意见，累计收到42.5万人提出的102万余条意见和建议，中国全国人大还在地方调研倾听基层意见，最大限度地体现中国广大人民的利益，紧密契合为人民谋幸福的民主需求。

近年来，中国各部门各地方积极开发和利用数字技术搭建公众号、小程序、网站等参与平台。乌克兰《每周镜报》政治评论员阿列克谢·科瓦利表示，中国全过程人民民主是对社会主义民主政治理论的重大创新，充分考虑民意、吸收专业建议，以寻求和建立最广泛共识。“每年中国全国两会前夕，中国政府网联合多家网络媒体平台开展网民建言征集活动。利用数字技术优势搭建各种数字化治理平台，中国的民主实践实现了向扁平化转变、向超越时空和人力限制转化。”

巴西瓦加斯基金会法学教授埃万德罗·卡瓦略曾在复旦大学做访问学者，近距离观察中国的民主实践。他认为，全过程民主是中国民主的鲜明特点。中国民主不仅是程序民主，更是实质民主，不仅限于民主决策过程，更关注其结果。“中国的民主渠道旨在不断了解‘人民想要什么’和‘政府需要做什么’。中国政府希望更多地听取人民的意见并由人民监督措施的执行。与许多西方国家相比，中国的民主模式让更多民众参与，更贴近人民的现实和利益。”

“有事好商量、众人的事情由众人商量。这正是民主精神的真正体现。”南非国家行政学院院长布萨尼·恩格卡维尼以中国各地建立的基层立法联系点为例指出，行政决策的效率充分体现出中国民主的优势。“中国全国人大的基层立法联系点构建起人民群众参与立法的便捷平台，把人民民主的制度优势转化为社会治理效能，满足新时代人民群众当家作主的新要求。”

“中国找到了适合国情民情的民主治理模式”

今年3月，十三届全国人大四次会议表决通过《全国人民代表大会关于修改〈中华人民共和国全国人民代表大会组织法〉的决定》，把“坚持全过程民主”写入国家法律。

“中国共产党的领导是实行全过程民主的根本政治保证。中国共产党坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，因而能够得到人民的衷心拥护与支持。”日本刑法学泰斗、早稻田大学前校长西原春夫说，中国坚定不移走中国特色社会主义法治道路，保证人民在党的领导下通过各种途径和形式管理国家事务、管理经济文化事业、管理社会事务，保证人民依法享有广泛的权利和自由、承担应尽的义务。“正是因为中国共产党从诞生起，就把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴确立为自己的初心使命，才能团结带领中国人民实现了民族独立、国家富强和人民幸福，才能真正实现中国式民主。”

巴西里约热内卢州立大学国际关系学教授埃利亚斯·雅布尔说，中国共产党始终把人民放在心中最高位置，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标。全过程民主体现了在中国共产党领导下多方参与、共同治理的社会治理理念，有利于提高社会治理现代化水平。

“什么样的民主才是真正的民主？其实只有两条标准——‘人民是否满意’和‘人民是否信任政府’。”尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱说，中国的发展成就和应对危机的能力离不开民众对政府的极大信任，“中国找到了适合国情民情的民主治理模式”。

（本报北京、布鲁塞尔、基辅、里约热内卢、布宜诺斯艾利斯、墨西哥城、约翰内斯堡、东京、堪培拉、莫斯科10月3日电 记者颜欢、任彦、谭武军、李晓骁、姚明峰、刘旭霞、邹松、刘军国、岳林炜、陈效卫、张光政）

《 人民日报 》（ 2021年10月04日 03 版）

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