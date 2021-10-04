人民网约翰内斯堡10月3日电 （记者闫韫明、彭毅、席海春）北京时间10月3日上午6时左右，在经历10多个小时的飞行后，中国第24批赴刚果（金）维和部队官兵搭乘专机抵达兰州中川机场，平安回到祖国怀抱。至此，中国第24批赴刚果（金）维和部队全部回国归建。

在踏上即将回国的飞机时刻，第24批赴刚果（金）维和医疗分队女队员们抑制不住内心的激动，深情向祖国祝福：“祖国母亲，生日快乐！我们回家啦！”

第24批赴刚果（金）维和医疗分队队长张珉向记者介绍到，一年以来，他们克服疫情带来的种种挑战和困难，不负祖国所托，圆满完成了维和任务，出发时，祖国派军机不辞万里将蓝盔勇士们安全送达任务区，回来也是祖国派出专机接他们回国，由衷地感觉到祖国的强大，为祖国母亲骄傲和自豪！

据了解，中国第24批赴刚果（金）维和部队由工兵分队由工兵和医疗分队组成，共200余人，于去年9月部署到刚果（金）任务区，执行道路抢修、工程建筑和医疗救治、人道主义救助等任务。在一年的任务期中，虽然面临任务区疫情肆虐和各种困难挑战，两批分队以杰出的工作成绩赢得联合国刚果（金）稳定特派团和各国维和官兵的一致肯定，受到了当地政府和人民的赞许，全体官兵被授予联合国“和平荣誉勋章”。

据悉，民航包机安全抵达兰州中川机场后，官兵们在入境后将按照规定第一时间进行核酸检测和隔离观察，隔离期满在确认每名维和官兵健康安全后所有人员将归建。

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