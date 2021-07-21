本报驻意大利记者 韩 硕

日前，联合国粮农组织、国际农发基金、联合国儿童基金会、联合国世界粮食计划署和世界卫生组织5家机构联合发布《2021年世界粮食安全和营养状况》报告，这是新冠肺炎疫情发生以来发布的第一份此类全球评估报告。报告指出，疫情以来全球人口的饥饿状况恶化。报告呼吁各国共同努力实现2030年零饥饿目标。

报告估计，2020年全球7.2亿至8.11亿人口面临饥饿，相当于全球人口的约1/10，与2019年相比增加了至少7000万人。其中，非洲是饥饿人数增幅最大的区域，食物不足人数占总人口的21%，其他地区这一数字均在10%以下。2020年还有近23.7亿人无法获得充足的食物，同比增加了3.2亿人。

全球营养状况同样面临恶化。根据报告，在全球5岁以下儿童中，2020年有1.492亿人发育迟缓，4540万人身体消瘦。由于经济负担过重，全球约30亿人无法实现健康膳食。

报告分析，全球疫情造成的经济衰退导致世界饥饿人数出现了几十年来的最大增幅，对几乎所有低收入和中等收入国家造成影响。世界多地发生的冲突和暴力事件以及气候灾害等也给粮食安全带来了不利因素，加上长期存在的不平等现象，粮食安全和营养状况问题对世界多地民众造成影响。

为实现消除饥饿和一切形式营养不良的目标，报告呼吁各国制定连贯一致的政策、法律和投资方案，营造“有利的治理机制和制度环境”。比如，在受冲突影响的地区将人道主义、发展和建设和平的政策相结合；加强最弱势群体应对经济不景气的韧性，发放实物或现金补助，降低疫情冲击和粮食价格波动的影响；在食物供应链中采取干预措施，降低营养食物的成本；解决贫困和结构性不平等现象，帮助贫困社区解决食物问题；加强食物环境治理，改变消费者行为，保护儿童免受食品营销的负面影响；大力推动粮食体系转型，使转型后的粮食体系成为全人类消除饥饿的强大推动力量。

（本报罗马7月20日电）

《 人民日报 》（ 2021年07月21日 14 版）

(责编：白宇、赵欣悦)