本报北京3月3日电 （记者吴刚、敬宜）外交部发言人汪文斌3日在例行记者会上说，在新冠肺炎疫情冲击背景下，中国《专利合作条约》国际专利申请量增速不降反增，表明中国正在从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变。

世界知识产权组织2日发布报告显示，中国再次成为《专利合作条约》框架下国际专利申请量最多的国家，申请数高达68720件，同比增长16.1%，涨幅亦高于2019年的10.6%。中国企业连续4年成为《专利合作条约》框架下国际专利最大申请者。申请量最多的10所高校中，有5所来自中国。

“在新冠肺炎疫情冲击背景下，中国《专利合作条约》国际专利申请量增速不降反增，这再次体现了中国在知识产权保护方面取得的成效，也是中国创新能力和社会公众知识产权意识持续提升的一个缩影，表明中国正在从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变。”汪文斌在回答相关提问时说。

汪文斌说，根据中国国家知识产权局近期发布的数据，2020年中国授权发明专利达53万件，同比增长17.1％。中国在2020年“全球创新指数”中的排名为第十四位，是前30名中唯一的中等收入经济体。

“当前，随着中国进入新发展阶段，我们正在大力贯彻新发展理念，积极构建新发展格局，这离不开知识产权的有力支撑。没有一个国家可以成为独立的创新中心，或独享创新成果。创新成果应惠及全球，而不应成为埋在山洞里的宝藏。”汪文斌说，中方愿同各国一道，继续加强科技创新与合作，积极参与全球知识产权治理，为全球知识产权平衡、包容、可持续发展作出更多贡献。

《 人民日报 》（ 2021年03月04日 03 版）

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