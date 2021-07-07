新华社联合国7月6日电（记者尚绪谦）联合国6日发布的《2021年可持续发展目标报告》显示，新冠疫情使实现可持续发展目标的努力受到重挫。

报告评估了2030年可持续发展议程涵盖的17个可持续发展目标的进展情况。结果显示，实现可持续发展目标的努力受到新冠疫情的不同程度冲击，某些领域数年来的进步化为乌有。

报告显示全球减贫方面出现倒退，2020年全球极端贫困率出现20多年来的首次上升。2020年全球共有1.19亿至1.24亿人重新回到极端贫困状态。如果现在的趋势得不到改变，2030年全球贫困率预计将为7%，无法达到2030年消除贫困的目标。在消除饥饿方面，新冠疫情发生前就已出现全球饥饿人口数量上升，新冠疫情可能使2020年饥饿人口增加8300万至1.32亿人。

报告还显示，基本医疗服务遭受新冠疫情冲击，卫生事业方面出现倒退。在教育领域，1至8年级学生未能达到最低阅读能力的人数在2020年增加了1.01亿人。性别平等方面也出现倒退，女性和女童面临的家庭暴力激增，童婚现象有所抬头，女性就业受到更为严重的冲击。

报告指出，新冠疫情同时加剧了某些国家内部和国与国之间业已存在的不平等，衡量收入分配公平程度的基尼系数在一些发展中国家升高。新冠疫情导致的经济放缓并未缓解气候危机，生物多样性继续丧失，生态环境继续恶化。

联合国秘书长古特雷斯在这份报告的前言中表示，各国应充分利用新冠疫情后复苏的发展契机，来推进2030年可持续发展议程并履行承诺。

联合国负责经济和社会事务的副秘书长刘振民呼吁以可持续发展目标为指引，全球推进根本性变革，包括强化社会保障体系，增加科技创新投入，发展绿色经济，推进建立可持续粮食系统等。

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