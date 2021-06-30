综合消息：鼓舞全社会学习功勋党员 激励续写新时代壮丽篇章

——多国人士高度评价习近平总书记向“七一勋章”获得者颁授勋章并发表重要讲话

新华社北京6月30日电 综合新华社驻外记者报道：庆祝中国共产党成立100周年“七一勋章”颁授仪式29日在北京举行，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平向“七一勋章”获得者颁授勋章并发表重要讲话。多国人士表示，习近平总书记的讲话全面总结了中国共产党人的高尚品质和崇高精神，充分体现了中国共产党坚持人民立场、人民至上的理念，将鼓舞全党全社会向功勋党员学习，激励广大人民群众续写新时代壮丽篇章。

津巴布韦中非经济文化交流研究中心研究员唐纳德·鲁沙布瓦说，百年来无数中共党员为实现国家强盛和人民幸福作出巨大贡献与牺牲，习近平总书记的讲话是对功勋党员的充分肯定，将激励更多党员和群众作出更大贡献。

乌兹别克斯坦政治评论员图兰拜·库尔班诺夫认为，习近平总书记的讲话全面总结了百年来中国共产党人坚定信念、践行宗旨、拼搏奉献和廉洁奉公的高尚品质和崇高精神。中国共产党将带领中国人民向着第二个百年奋斗目标、向着中华民族伟大复兴的中国梦奋勇前进。

乌克兰执政党人民公仆党议会党团主席阿拉哈米亚说，中国共产党的伟大之处在于能团结带领中国人民朝着共同目标迈进，这离不开中国共产党以人民为中心的执政理念，离不开中共领导人高瞻远瞩的战略眼光。

马来西亚新亚洲战略研究中心理事长许庆琦认为，中国能有今天的成就，要归功于中国共产党人坚定信仰，为理想前仆后继，坚韧不拔、不畏牺牲。

埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学教授科斯坦蒂诺斯说，中国共产党坚持人民立场、人民至上，将继续为中国人民服务，推动国家不断走向繁荣。

西班牙中国政策观察网主任胡里奥·里奥斯指出，以人民为中心是中国共产党取得成功的一个重要原因，这也是中国共产党未来取得更大成功的关键。

波黑中国问题专家法鲁克·鲍里奇说，“七一勋章”获得者的事迹充分反映了中国共产党的执政理念，中国共产党坚持人民至上，人们对中国的发展也抱有坚定信心。

泰国中华总商会副主席暨各行业公会执行主任李桂雄说，“七一勋章”获得者都来自人民、植根人民，是中共党员的杰出代表。实践证明，中国共产党是以人民为中心、全心全意为人民服务的伟大政党，团结带领中国人民取得了辉煌成就，创造了伟大奇迹。

沙特中国问题专家阿卜杜勒·阿齐兹·沙巴尼认为，中国共产党团结带领中国人民取得伟大成就的一个重要原因，就是始终与广大人民群众紧密相连，始终为人民谋幸福，这值得各国政党学习借鉴。

菲律宾时事评论员张兴万说，颁授“七一勋章”对所有为国家福祉和人民利益作出贡献的中共党员来说都是莫大激励。相信在中国共产党领导下，中国将继续在国际舞台上推动构建人类命运共同体，为世界和平发展作出贡献。

印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺表示，“七一勋章”获得者为人民服务的精神值得学习，为杰出中共党员颁授勋章，将激励更多人不懈奋斗。

匈牙利工人党主席蒂尔默·久洛表示，中国共产党把全心全意为人民服务作为根本宗旨，得到最广大人民群众的支持和拥护。相信在中国共产党的坚强领导下,中国人民的生活将越来越幸福，中华民族伟大复兴的中国梦一定会实现。（参与记者：张玉亮、李东旭、胡冠、蔡国栋、张修智、冯俊伟、袁亮、明大军、刘锴、闫洁、唐璐、余谦梁、郑世波、林昊、汪平、吕迎旭、尚昊）

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