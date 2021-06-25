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中国驻英国使馆拜谒马克思墓

2021年06月25日21:10 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伦敦6月24日电 （记者许立群）6月24日，为庆祝中国共产党成立100周年，中国驻英国大使郑泽光及使馆工作人员前往伦敦海格特公墓拜谒马克思墓，向马克思墓敬献花环，缅怀这位全世界无产阶级和劳动人民的革命导师。

100年来，中国共产党坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合，不断推进理论和实践创新，团结带领中国人民历经革命、建设、改革的艰辛探索和伟大实践，实现了中华民族从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，向着中华民族伟大复兴的宏伟目标不断迈进。事实充分证明，中国共产党把马克思主义写在自己的旗帜上是完全正确的。

大家一致表示，要进一步坚定对马克思主义的信仰，进一步坚定对习近平新时代中国特色社会主义思想的信仰。要进一步坚定对共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的信念，以实际行动践行“为共产主义奋斗终身”的郑重誓言。要始终不忘初心、牢记使命，勇于担当、奋力拼搏，创造无愧于时代的业绩，为开创中国特色大国外交新局面、实现中华民族伟大复兴作出应有贡献。

(责编：苏缨翔、刘慧)

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