人民网东京6月17日电 （记者刘军国）东京地区国家公派留学人员联谊会6月13日举办庆祝建党100周年线上座谈会，近300人参加。中国驻日本大使馆公使衔参赞胡志平、参赞陈丽萍等教育处老师应邀出席。

胡志平说，虽因疫情原因不能像往年一样请大家品尝家乡美味的粽子，和大家面对面地交流，但在端午佳节和党的百年华诞即将到来之际，通过云端座谈会的形式共同回顾党的百年光辉历程，歌颂党的丰功伟业，抒发对党和国家的热爱之情，畅谈对中国美好未来的无限憧憬和勇于担当的报国之志，亦很有意义，相信会给大家带来一场精神盛宴。

胡志平指出，公派留学人员更要增强担当意识，在各方面做出表率。要认真学好“四史”，坚定报国之志，刻苦钻研，掌握本领，早日学成回国，为国家现代化建设作贡献。同时，要做中日交流的友好使者，向身边的日本被朋友讲好中国故事，增进理解和友谊。

公派留学人员代表也纷纷畅谈了学习“四史”的心得体会。国家公派联谊会主席、东京工业大学博士生王春表示，通过学习党史，更明晰了新时代的留学人员应该学习先辈为国为民不怕牺牲、顽强拼搏的精神，应该将自己的未来与党的事业和国家的发展联系在一起，为国家发展贡献智慧和力量。

东京大学博士生孙仁玮表示，我们在党的阳光下成长起来的新一代青年，将做好准备接过振兴中国的交接棒。作为一名立志于农业、投身于大地的研究生，将以袁隆平为榜样，忠诚党和国家的事业、心怀苍生、不懈奋斗，为实现农业现代化贡献力量。

千叶大学博士生庄云飞表示，党和国家十分关心改善人民生活。20世纪80年代通过实施“菜篮子工程”，大力推进生产方式和技术，使家家户户一年到头都可以吃到新鲜蔬菜，既改善了人民群众的生活，也增加了广大农民的收入。我要努力学习先进的农业生产技术，为发展国家的农业产业贡献绵薄之力。

筑波大学博士生李盛洲表示，仔细学习了人民日报头版刊发了两篇署名“宣言”文章《社会主义没有辜负中国》和《中国没有辜负社会主义》，深受触动。新时代的中国是好样的。特别是在百年不遇的新冠疫情面前，中国共产党一如既往地坚持以“人民至上、人民至上”，团结带领全国人民，共同抗击新冠疫情，并取得伟大胜利。为党强有力的领导和中国的强大感到无比自豪。

东京大学博士生章征程表示，党的历史是最生动、最有说服力的教科书。重温这部伟大历史，能够深刻认识到党的初心使命、性质宗旨，更加坚定理想信念。作为公派留学人员必须铭记党的光辉历史、传承红色基因。

长崎大学博士生王建标表示，教育处的老师疫情期间多次及时发放健康包，给予长崎地区留学人员多方帮助，让我们感受到了祖国对我们深深的关爱。作为国家公派留学生的我们会心怀对党和国家的感激和敬爱，绝不辜负人民的期待。

座谈会在公派生中引起很大反响，大家纷纷表示通过和同学们交流思想，特别是聆听胡志平公参的辅导报告，进一步加深了对中国共产党的领导和中国特色社会主义的认识，对国家的未来更加充满信心。同学们表示，一定会不忘初心，牢记报国使命，刻苦钻研，学好本领，努力肩负起实现中华民族伟大复兴的历史使命。

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