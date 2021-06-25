欧诣

2021年6月16日，俄罗斯总统普京和美国总统拜登在瑞士日内瓦举行会晤。全球的目光聚焦日内瓦，而涉华议题更成为各方关注的焦点。

尽管普京总统此前接受美国NBC电视台采访时突出强调“近年来中俄战略伙伴关系处在历史最高水平，双方在政治、经济、科技等各领域保持高度信任与合作”，美方依然在此次会晤中极力渲染“中俄矛盾”，挑拨中俄关系。

“瞌睡乔”在中俄关系上投入的精力是惊人的。新闻发布会上，拜登将中国描述成俄罗斯的“威胁”，声称俄罗斯和中国有几千英里的边界，中国正在前进，决心成为世界上最强大的经济体，拥有世界上最强大的军事力量。而俄罗斯的经济“正在挣扎”，需要以一种“更积极的方式”让它发展起来。一天后，美国助理国务卿纽兰在全球安全论坛上跟进表态称，拜登总统建议莫斯科考虑是否需要“进一步扩大对中国的依赖”。

在笔者看来，任何离间中俄关系的企图必然是无用功，这是由中俄关系的核心属性决定的，具体来说有三点：

一是尊重。这是人与人相处的前提，也是国与国交好的条件。中俄相互尊重对方主权、安全、领土完整、发展道路，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互坚定支持。中俄之间，既没有“非我族类”的意识形态偏见，也没有“你死我活”的零和博弈思维。如果像某些国家那样经常以“纳粹”“没有灵魂”“杀手”等恶语相向，这样的双边关系注定是没有尊重可言的。

二是互信。中俄战略互信起于累土，现已是百尺高楼，具体表现在方方面面。习近平主席2013年3月就任国家主席后，选择俄罗斯作为首次出访的首站。两国元首自2013年以来会晤33次，建立了密切的工作关系和深厚的个人友谊。2019年6月习近平主席接受俄主流媒体联合采访时表示：“普京总统是我交往最密切的外国同事，是我最好的知心朋友，我十分珍视同普京总统这份深厚的友谊”。两国在重大国际地区问题上高效协作，在联合国等多边框架内积极配合，就国际抗疫合作、阿富汗局势、伊朗核、叙利亚问题等国际热点问题沟通对表，无不展现出高度互信。

三是互补。中俄各领域合作具有极强的互补性，为两国关系发展提供了源源不断的内生动力。中俄原油管道和东线天然气管道显著优化了我国能源进口结构，保障了国家能源安全。两国正在联合研制的远程宽体客机CR929，有望在被多年垄断的国际远宽客机市场闯出一番天地，中国全球第二的民用航空市场规模和俄罗斯成熟的发动机技术为双方合作提供了充足底气。中国的“北斗”导航卫星与俄罗斯的“格洛纳斯”导航卫星实现兼容，俄“月球26号”探测器将与我嫦娥7号月球探测器开展任务协作。中俄独立研发设备但信息共享、共同探索的情况在国际上并不多见，可以说是开创了太空探索的新模式。紫皮糖、巧克力、冰激凌等来自俄罗斯的食品丰富了我国居民的货架，满足了中国民众的味蕾。在俄汽车市场整体萎缩的2020年，哈弗、长安等国产汽车销量暴涨62.5%，今年以来依然延续了逆势上扬的劲头。华为、小米等中国电器品牌闪耀在俄罗斯大小商场，小米更是在6月第二周首次超越三星，登上俄罗斯智能手机销量榜首。

人心如明镜。今年2月，俄罗斯民调机构列瓦达中心发布数据显示，如今对中国持积极看法的俄罗斯人约占75%，为近年最高，这是上不封顶、下接地气的中俄关系在民众观感上的直接投射。

一言以蔽之，中俄关系以尊重为前提，以互信为基础，以互补为动力。这样一组大国关系，不仅离间不成、挑拨不得，而且树大根深，只会在两国元首引领和民心相通的滋养下继续茁壮成长，不断结出累累硕果。

（作者是国际问题观察员）

(责编：于洋、刘慧)