新华社北京6月29日电 在中国共产党迎来建党百年之际，世界多国政党政府领导人和友好人士致电致函习近平总书记和中共中央，热烈祝贺中国共产党百年华诞，高度评价中国共产党的光辉历程和伟大成就，期盼携手共同建设更加美好的世界。

蒙古国总统、蒙古人民党前主席呼日勒苏赫向习近平总书记和中国共产党致以热烈祝贺，表示中国共产党为实现中国繁荣富强和维护世界和平发展发挥了重要作用。中国共产党的百年征程铸就了中国辉煌历史，相信在习近平总书记的领导下，中国共产党将在推进中国特色社会主义事业新征程中取得更大成就。

亚美尼亚总统萨尔基相向习近平总书记和中国人民致以衷心祝贺，表示中国共产党领导中国人民赢得民族解放伟大胜利，走上独立自主可持续发展道路，制定长远战略目标并奋勇前进，取得了令世界瞩目的伟大成就。坚信亚中互利合作将不断巩固和深化，进一步造福两国和世界人民。

赤道几内亚民主党主席、总统奥比昂表示，中国共产党带领中国人民成功探索出中国特色社会主义道路，实现中国经济和社会的飞速发展和进步，取得前所未有的辉煌成就。中国始终致力于促进国际和平发展，已成为世界经济的引领者和全球治理的重要贡献者。

巴布亚新几内亚潘古党领袖、政府总理马拉佩表示，中国共产党始终致力于推动中国经济社会发展，使中国成为实力强劲、科技发达的世界大国，在国际舞台上发挥了重要作用。

不丹第四世国王旺楚克表示，中国共产党领导中国人民将中国从一个贫穷落后的国家建设成为繁荣富强之国，中国取得的光辉成就令世人敬佩。作为亲密的邻居和朋友，我们祝愿中国繁荣昌盛、人民幸福美满。

黎巴嫩未来阵线主席、候任总理哈里里表示，中国共产党根据中国国情和人民利益制定各项发展政策，带领中国跻身世界强国之列。习近平总书记领导中国共产党在捍卫中国人民利益的同时，推动构建人类命运共同体，促进了人类社会的公平正义。

印度尼西亚人民协商会议主席班邦表示，中国共产党与印尼人民协商会议业已建立起互惠互利的良好关系，这将进一步促进两国合作蓬勃发展，造福两国和世界人民。

白俄罗斯国民会议共和国院主席科恰诺娃表示，中国共产党为中国国家发展领航掌舵，历经时代考验，推动中国经济社会实现跨越式发展，已成为中国人民建设强大、独立、包容国家的中流砥柱，得到了全体人民的拥护。

爱尔兰众议院议长奥法乔尔表示，中国共产党带领亿万中国人民摆脱绝对贫困，赢得国际赞誉。实践反复证明，中国共产党领导中国人民在解决重大挑战方面有着无穷的力量、热情和智慧。

巴基斯坦正义运动党领导人、参议院执政党团领袖瓦西姆表示，习近平总书记领导中国走上高质量发展道路，成功消除绝对贫困，为世界减贫事业作出巨大贡献。习近平总书记提出的人类命运共同体理念，有利于推动建设更加开放、包容和平衡的国际体系。

塞尔维亚社会主义者运动党主席、内务部长武林表示，中国共产党的建立和中国特色社会主义的形成不仅改变了中国，也改变了世界。中国共产党带领中国成为世界强国，为全人类发展进步带来福祉。

斯里兰卡自由党主席、前总统西里塞纳表示，中国共产党坚持以人民为中心的发展思想，发挥卓越的领导力，在国家治理和经济社会发展方面取得卓越成就，创造了彪炳史册的人间奇迹。我们期待向中国共产党学习借鉴更多治党理政经验。

尼泊尔共产党（毛主义中心）主席、前总理普拉昌达表示，习近平总书记是伟大的马克思主义政治家，领导中国人民摆脱绝对贫困，提出的“一带一路”倡议和人类命运共同体理念，为促进世界和平与发展、推进全球进步事业作出重大贡献。

社会党国际主席、希腊前总理帕潘德里欧表示，习近平总书记领导中国共产党推动中国城乡融合发展，成功消除绝对贫困，在应对一系列挑战上展现出非凡的韧性和智慧。社会党国际愿同中国共产党共同应对全球性挑战，携手建设更加美好的世界。

印度共产党（马克思主义）总书记亚秋里表示，中国共产党百年辉煌历史证明了马克思列宁主义能够不断丰富和发展。中国共产党领导中国人民，成功摆脱绝对贫困，建立起日益完善的医疗体系、教育体系以及世界一流的基础设施等，实现了国家经济社会的全面发展。

巴勒斯坦人民斗争阵线总书记马吉达拉尼表示，中国共产党领导中国创造经济快速发展和社会长期稳定“两大奇迹”，促进中国实现高水平的繁荣和进步，并为世界和平发展和人类文明进步付出了巨大努力。

毛里塔尼亚争取共和联盟主席阿玛尔表示，习近平总书记领导的中国共产党坚守初心和使命，带领中国取得举世瞩目的历史性成就，并开启全面建设社会主义现代化国家新征程。中国共产党支持世界和平发展，重视维护全人类利益，这在团结支持世界各国抗击新冠肺炎疫情中得到充分体现。

此外，发来贺电或贺函的还有汤加国王图普六世，尼泊尔联邦院主席迪姆希纳，埃及前总理沙拉夫，马来西亚民主行动党主席陈国伟，吉尔吉斯斯坦“祖国”社会党主席捷克巴耶夫，伊拉克库尔德斯坦爱国联盟双主席拉胡尔、巴菲尔，黎巴嫩全国对话党主席马赫祖米，也门改革集团总书记阿尼斯，乌克兰人民公仆党主席科尔尼延科，丹麦共产党主席赫丁、国际书记蒙泰罗，英国新英国共产党总书记布鲁克斯，刚果（金）争取重建民主人民党驻华代表马贝雷，马来西亚马中友好协会会长马吉德，英国英中贸协主席古沛勤等。

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