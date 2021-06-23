罗斯高

上世纪80年代初，我上研究生时第一次去中国。我的老师在南京农业大学开设了一门经济学课程，我到中国当他的助理。当时，中国农村地区仍处于贫困状态。在江苏的经历让我有机会了解到，在此后的几十年中，中国农村发生了怎样翻天覆地的变化。那段经历也成为我投身中国农村发展和政策研究的第一步。

中国的扶贫经历了几个不同阶段。上世纪八九十年代，中国政府推出的一系列政策让许多农村家庭逐步摆脱了贫困。无论是家庭联产承包责任制，还是增加农业投入、拓宽农业以外的就业渠道，都成功推动了人类历史上最大规模的减贫行动。近年来，中国坚持精准扶贫、精准脱贫。“十三五”时期是中国打赢脱贫攻坚战的决胜阶段，中国最终在2020年消除了绝对贫困，打赢了脱贫攻坚战。

全面脱贫目标实现后，中国的新目标是乡村振兴。通过补齐农村发展和民生短板，中国在努力解决城乡发展不平衡、农村发展不充分的问题。中国为实施乡村振兴战略设定了目标任务：到2035年，中国将基本实现社会主义现代化，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现；到2050年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现。中国政府希望通过新的努力，打造一种让所有农民分享现代化成果的经济环境，让中国农业和农村发展逐步跟上中国蓬勃的经济发展步伐。

任何国家发展的中心都应该是人民。中国全面推进乡村振兴，必须提高劳动者的素质，加大对人力资本的投入。高收入、现代化的经济是由先进科技驱动的。中国正在农村地区推广新技术，对农业基础设施加大投入，激发农民创造力，提升农业农村生产力，这些必要举措有利于提升中国农村居民的生活水平。

中国推动乡村振兴的另一个关键是向农村地区的教育、卫生领域进行更多的投入。中国经济的可持续发展将越来越取决于发展农村生产力、提高农村居民消费水平。向农村地区教育、卫生领域进行更多投资，有助于提高农业农村生产力、提升农民生活水平，从而进一步刺激消费。

对其他国家来说，中国农业农村发展有许多可以借鉴的经验。首先是中国的土地管理政策，为早期中国农村人口脱贫奠定了基础。其次，中国采取了循序渐进的方式，形成了良好的激励机制，让农民获得了农业技术、非农工作岗位等。这些都是其他国家可以学习借鉴的。

（作者为美国斯坦福大学教授、发展经济学家）

《 人民日报 》（ 2021年06月23日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)