在打压中国上，美国一直寄希望于盟友的支持。但实际情况是，美国执迷不悟造成其影响力下降，早已没有了往日的号召力，绝无可能通过遏制中国来重塑其领导力。通过对话找到一条不同制度、不同文化、不同发展阶段的两个大国的和平共处之道，是美国应有的正确选择

当前，全球疫情震荡反弹明显，美国国内日增确诊病例数更是急剧攀升，超过了去年夏天峰值。然而，美国政府仍然把眼睛盯在打压中国而不是自身抗疫之上。在继续政治操弄病毒溯源问题的同时，美国政府频繁派遣高官在中国周边国家活动。用国际媒体的话讲，美国是渴望在该地区构建对华包围圈，从而形成向中国施压的态势。美国政府为对抗中国而做出的一系列“小动作”再次说明，美国对当今世界发展大势熟视无睹，仍然搞不明白应该如何与一个勇于承担大国责任、更加自信进取的中国打交道。

百年变局与世纪疫情叠加，最需要大国彰显责任与担当。无论是在抗击疫情还是助力世界经济复苏上，中国都发挥了负责任大国的作用，成为大变局中的稳定力量。中国积极支持世卫组织工作，推动全球抗疫合作，践行将新冠疫苗作为全球公共产品的承诺，向各国出口、援助大量抗疫物资和疫苗，成为全球抗疫物资的最大最稳定供应国。进入新发展阶段的中国，继续扩大开放，持续改善营商环境，为包括美国企业在内的各国企业创造了新机遇。美国商会执行副会长薄迈伦日前表示，美国工商界普遍期待发展健康稳定互利的美中经贸关系，反对经贸脱钩，希望深化美中在经贸领域的务实合作。

反观美国，不仅自身抗疫失败，出现3500多万感染病例，62万多人死亡，抗疫不力导致疫情向周边国家大量蔓延，还用退出世卫组织、囤积疫苗、截留物资等自私行径显示美国的破坏力。病毒溯源事关人类能否找到未来避免类似疫情冲击的有效方法，美国罔顾事实，搞政治操弄，污名化中国，实际上是在拖累全球抗疫进程。在世界经济早已高度融合的今天，美国发动贸易战、科技战等，企图以保护主义和单边主义来遏制中国的发展。

巨大反差和对比面前，美国不是反思、修正自身的内外政策，而是患上了日益严重的“对华焦虑症”，利用一切机会打压中国，让非理性思维主导了美国的对华战略。在美国眼里，发展起来的中国是对美国霸权的最大威胁。这一错误认知是其失衡心态和失真世界观共同作用的结果。作为世界头号大国，美国难以接受中国全面崛起的强劲态势，其当前国内面临的窘境更是加重了其妖魔化中国的冲动。同时，面对疫情、气候变化、恐怖主义、经济复苏乏力等日益增多的全球性挑战，任何一个国家都无法独自应对。这是今天这个时代的一个基本现实。美国《外交》杂志认为，美国“再也回不到过去了”，世界与美国都发生了太大的变化，美国霸权“回归”的企图是对世界发展大势的熟视无睹。

在打压中国上，美国一直寄希望于盟友的支持。但实际情况是，美国执迷不悟造成其影响力下降，早已没有了往日的号召力，绝无可能通过遏制中国来重塑其领导力。近年来，经济上，美国奉行“美国优先”，将关税武器化，在保护主义、单边主义的邪路上越走越远。政治上，美式民主光环不复存在。今年初，美国国会大厦被暴力示威者占领，成为美式民主失序的典型事件。美国现政府声称要“重启民主”，但至今对国内枪支暴力、种族怒火、贫富鸿沟、社会撕裂、政治极化等痼疾束手无策。美国前驻华大使芮效俭指出，美国在成为全球唯一超级大国后，日益膨胀，无论在国外还是国内，都在为滥用权力而付出代价。

最新经济数据显示，中国经济持续稳定恢复、稳中向好，“表现出异乎寻常的韧性”，中国已成为欧盟和东盟的第一大贸易伙伴。面对14亿多中国人的巨大市场，没有国家愿意与中国脱钩，没有国家能够承受与中国脱钩造成的损失。对于美国胁迫其他国家选边站队的危害性，国际社会有清醒的认识。德国总理默克尔指出，在诸多领域，“如果撇开中国，将永远无法找到解决方案”。与中国寻求合作，合力应对危机，许世界一个更好的未来，是国际社会对美国的期待，也是一个大国该有的样子。

得道多助，失道寡助。日前，100多个国家和地区300多个政党、社会组织和智库向世界卫生组织秘书处提交联合声明，坚决反对将溯源问题政治化，再一次证明人心所向，国际正义力量不可能被美国裹挟。正视现实，端正心态，放弃反华战略，回归理性务实，在集中精力解决本国问题的同时，通过对话找到一条不同制度、不同文化、不同发展阶段的两个大国的和平共处之道，是美国应有的正确选择。

《 人民日报 》（ 2021年08月04日 03 版）

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