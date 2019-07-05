强烈不满！有关国家粗暴干涉香港事务极其虚伪丑陋

【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美两国元首大阪会晤、朝美韩三国领导人板门店会晤、英美等国粗暴干涉香港事务受到国际社会和媒体广泛关注。同时，针对中国进一步扩大开放措施、伊朗浓缩铀库存、所谓中国在非洲“债务陷阱”、美各界人士致信特朗普提出中美关系“七点主张”等问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾精彩瞬间。

有关会晤是建设性的，取得了积极成果，特别是朝美双方商定近期重启工作层磋商具有重要意义。中方对此表示支持。

——6月30日下午，朝美韩三国领导人在朝韩非军事区进行了首次会面。7月1日，外交部发言人做出了上述回应。

记者会实录：

问：昨天下午，朝美韩三国领导人在朝韩非军事区进行了首次会面。中方对此有何评价？是否为促成有关会晤发挥了作用？对下步形势有何看法？

答：昨天下午，金正恩委员长同特朗普总统共同跨越了南北军事分界线，在板门店举行会晤，朝、美、韩领导人进行了友好会面，值得欢迎。有关会晤是建设性的，取得了积极成果，特别是朝美双方商定近期重启工作层磋商具有重要意义。中方对此表示支持。

中方一贯坚持实现半岛无核化，维护半岛和平稳定，坚持对话解决问题。日前习近平主席成功访朝，为半岛问题政治解决进程注入新动力。朝、美、韩此次互动，符合各方共同利益以及国际社会普遍期待。当前形势下，希望有关各方抓住机遇，相向而行，积极探索解决彼此关切的有效办法，推动半岛无核化和政治解决进程取得新的进展。

(责编：徐祥丽、杨牧)