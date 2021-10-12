纪念辛亥革命110周年《孙中山宋庆龄与辛亥革命》文物图片展在武汉开幕

人民网讯 为纪念辛亥革命110周年，10月11日上午，《孙中山宋庆龄与辛亥革命》文物图片展开幕式在首义之地武汉辛亥革命博物馆举办，第十二届全国政协副主席、中国宋庆龄基金会主席王家瑞出席开幕式并宣布展览开幕。

开幕式后，王家瑞认真观看展览，仔细听取工作人员讲解。他表示，10月9日习近平总书记在纪念辛亥革命110周年大会上发表重要讲话，深切缅怀孙中山先生等革命先驱的历史功勋，高度评价辛亥革命的历史功绩和重大意义，深刻阐述辛亥革命110年来的历史启示。中国宋庆龄基金会要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，始终把握时代性主题根本要求，加强对孙中山、宋庆龄生平事迹、精神品质的研究，学习和弘扬他们为振兴中华而矢志不渝的崇高精神，为全面建成社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新贡献。

第十一届湖北省政协副主席王振有出席开幕式并致辞，他表示，今天，我们纪念辛亥革命，就是要牢记习近平总书记重要指示，发扬孙中山先生等辛亥革命先驱的伟大精神，讲好中国共产党继承孙中山先生革命事业的故事，引导大家牢记没有共产党就没有新中国，就没有中华民族伟大复兴。

本次展览由中国宋庆龄基金会主办，宋庆龄故居管理中心、辛亥革命博物馆、辛亥革命武昌起义纪念馆、武汉市中山舰博物馆、江汉关博物馆、宋庆龄汉口旧居纪念馆联合承办。展览通过展示孙中山宋庆龄与辛亥革命相关的重要历史事件，生动展示了两位伟人对辛亥革命开创的中国近代民族民主革命的贡献和革命情怀。展览分为“求学立志 投身革命”“武昌首义 创建民国”“风雨同舟 鞠躬尽瘁”“继承遗志 永恒纪念”四个部分，以辛亥革命历史为背景，以武昌起义为重点，以孙中山宋庆龄生平事迹为主线，以200余张图片、文章、报刊资料和30余件（套）珍贵文物为载体，再现武昌起义革命先烈的光辉事迹。展品包括1910年孙中山在芝加哥与同盟会同志合影、孙中山北伐时亲自绘制的军事地图、“保盟”时期宋庆龄穿的旗袍等。

湖北省武汉市政协主席杨智、秘书长陈跃庆，中国宋庆龄基金会副秘书长李安晋，中国宋庆龄基金会研究中心、宋庆龄故居管理中心主任艾多，湖北省武汉市文化和旅游局局长杨相卫出席开幕式。李安晋在开幕式上致辞。湖北省政协办公厅一级巡视员姚永宁主持，第33届孙中山宋庆龄纪念地联席会议代表参加。

宋庆龄汉口旧居纪念馆的时代小先生表演朗诵《纪念辛亥革命，弘扬爱国精神》，回顾历史，缅怀先烈，充分展现少年儿童爱国奋进、争做时代新人的精神面貌。

辛亥革命博物馆成为新的“中国宋庆龄基金会时代小先生示范基地”，艾多向辛亥革命博物馆馆长曹波授牌。

本次展览是第33次孙中山宋庆龄纪念地联席会议的主题展览。开幕式前，王家瑞来到宋庆龄两次为其题字的辛亥革命武昌起义纪念馆，与来自全国各地38处纪念地的近70余名与会代表合影。

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