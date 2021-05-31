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中国青年应自觉用中华优秀传统文化、革命文化、先进文化培根铸魂

2021年05月31日10:45  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯  5月28日，在中国共产党成立100周年之际，“传承红色基因，追寻伟人足迹”——高校青年学生红色之旅系列活动启动仪式在宋庆龄故居举行。中国宋庆龄基金会党组成员、副主席井顿泉，中国海油海洋公益基金会秘书长王晖出席启动仪式并致辞。活动设北京主会场及四个“云会场”，来自北京、武汉、大连、西安、成都等地的多所高校师生参加活动。

井顿泉表示，当代中国青年是与新时代同向同行、共同前进的一代，生逢盛世，肩负重任。希望广大青年朋友们要珍惜时代机遇，增强学习的内生动力，做到学思悟贯通、知信行统一，自觉用中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化培根铸魂、启智润心，赓续共产党人精神血脉，用臂膀扛起时代赋予的使命责任，书写无愧于时代的壮丽篇章！

王晖在发言中提到，自2003年启动“中国海油大学生助学基金”项目以来，历时十八载，中国海油始终秉承适应国家教育事业发展与改革的需要，一如既往地关注国家教育事业，努力为我国的人才培养贡献力量。此次红色之旅不仅是一次开阔视野增长见识的机会，也是一次净化思想、增强党性、提高认识的重要活动，更是对红色革命精神的传承和弘扬。弘扬革命先烈精神，培养青少年的爱国主义精神，提升当代大学生的政治素养，是社会各界义不容辞的基本责任。

北京交通大学学生资助管理中心青年教师王云云表示，红色之旅活动宗旨与学生资助工作内涵高度贴合，是对资助育人模式创新、渠道拓展的有力探索。

启动仪式结束后，基金会青年干部化身志愿讲解员，带领来自中国传媒大学、北京交通大学等高校的师生参观宋庆龄同志故居，近距离感受宋庆龄伟大精神。

(责编：常红)
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