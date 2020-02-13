人民网横滨2月13日电（孙璐、吴颖、李沐航）“轻轻地捧着你的脸，为你把眼泪擦干，这颗心永远属于你，告诉我不再孤单……”在抗击疫情的非常时期，10日，横滨山手中华学校学生们合唱《让世界充满爱》表达对祖国的关心，为奋战在抗疫一线的英雄鼓劲打气。同学们还用中文送上祝福“武汉加油！中国加油！”。

谈到该合唱录制的初衷，横滨山手中华学校校长张岩松向人民网记者介绍，这场合唱由中国著名歌星郭峰发起，日本著名乐队Godiego的MICKIE YOSHINO进行钢琴伴奏，中学二年级50多位同学利用短暂的午休时间进行了紧张的练习，最终用中日双语倾情演绎出来。

爱与音乐一样，是全世界共同的语言。每当人类经历苦难的时候，《让世界充满爱》的温情旋律就会响起。自疫情暴发以来，这首歌重新在电台、电视台和互联网上唱起。除日本外，英国北爱尔兰地区米尔本小学合唱团以一首中文歌曲《让世界充满爱》带来温暖，为中国人民抗击疫情加油。

“在这一特殊时期，师生们希望通过合唱为武汉送去温暖与祝福，鼓舞武汉、鼓励中国。希望疫情尽早结束，我们相信团结一致的中华民族一定能够打赢这场阻击战。” 张岩松动情地说到。他还特别介绍到，在本次疫情中，日本友人捐赠物资的“山川异域，风月同天”诗词十分让人感动，横滨山手中华学校的同学们合唱时专门手举这句诗词，传递中日友好、携手抗疫。张岩松告诉记者，日本著名乐队Godiego两年前填写了《让世界充满爱》的日文版歌词，Godiego乐队曾在1980年 “第一次中日友好音乐会”上演出过精彩的音乐节目。

横滨山手中华学校是孙中山倡建的世界第一所近代华侨学校，由横滨华侨自己创办经营，是具有122年历史的全日制华侨学校，是日本华侨文化的重要组成部分，在传播中华文化、进行爱国民族教育、团结新老侨胞、促进中日友好等方面起着积极的作用。

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