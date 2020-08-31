联合国开发计划署第三届“青年创客挑战赛”顺利举办

人民网北京8月31日电（记者 任皓宇） 8月24至28日，由联合国开发计划署联手中国宋庆龄青少年科技文化交流中心、花旗中国共同主办的第三届“青年创客挑战赛”在线上顺利举办。本届青年创客挑战赛的主题为“青年助力，数字抗‘疫’”，鼓励青年充分利用数字技术，以创新、包容和可持续的解决方案，应对新冠肺炎疫情影响下的健康和社会经济问题，助力可持续发展目标的实现。

据了解，本次挑战赛共收到来自全国各地206个青年创业项目的申请，经过层层筛选，共有39支团队共计98名选手进入到青年创客挑战赛中，其中有47%的青年选手来自受疫情影响严重地区。

在开幕式上，联合国开发计划署代理驻华代表戴文德肯定青年在推动实现可持续发展目标中的重要作用，他表示：“青年创业者们正在以数字化解决方案应对疫情，塑造青年人心中的未来，助力可持续发展目标的实现。”

五天的线上活动中，导师空间、青年创业优秀案例分享、中国青年创业生态系统诊断工作坊等环节精彩纷呈。最终此次青年创客挑战赛一等奖由采用自研技术为更多人提供普惠清洁饮用水的“新型石墨烯界面热净水解决方案”和致力于为粉尘工作环境下的民工改善呼吸健康状况的“I-mask-防PM2.5鼻用温敏凝胶”项目获得。

2支优胜团队将作为代表参与2021年的亚太地区青年共创实验室峰会，与来自其他25个国家和地区的优秀青年创业者共同探讨青年如何通过社会创新创业推动可持续发展目标的实现。

(责编：徐祥丽、杨牧)