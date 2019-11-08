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中国青年代表团与摩洛哥外交学院师生举行座谈

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中国外交部中非合作论坛事务大使周欲晓致辞。杨晓静 摄
中国外交部中非合作论坛事务大使周欲晓致辞。杨晓静 摄
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来源：人民网-国际频道  2019年11月08日14:30

人民网拉巴特11月8日电（记者 吴刚）由中非合作论坛中方后续行动委员会秘书处组织的中国青年代表团8日在摩洛哥首都与摩洛哥外交学院师生举行座谈会。中国外交部中非合作论坛事务大使周欲晓、摩洛哥外交学院国际合作与培训部主任拉米娅·本纳妮等近百人参加。

周欲晓在致辞中说，中摩两国人民的友谊跨越千年，源远流长。中摩关系发展走在非洲国家前列。摩洛哥是最早同中国建交的非洲国家之一，中摩老一辈领导人为中摩两国长期友好奠定了坚实基础。

周欲晓指出，中摩两国建立战略伙伴关系以来，双边关系迈入快速发展的新阶段，政治互信日益加深，经贸合作保持强劲发展势头，新闻、广播、电影等领域交流互访较为密切。面对百年未有之大变局，中摩两国青年应立足中摩关系的时代背景，为中摩传统友谊、中非世代友好作出新的更大贡献。

拉米娅·本纳妮表示，建交以来，摩洛哥和中国一直互相尊重、相互支持。两国有着长期稳定的友好关系。此次中国青年代表团的来访，是这一友好关系的一个有力例证。代表团到访摩洛哥外交学院，充分显示了中国政府对摩洛哥的重视、对摩洛哥相关机构的重视，对双边关系多维发展的重视。

在座谈会现场，摩洛哥师生对中国青年代表团的到来表示欢迎。他们向代表团介绍了摩洛哥外交学院的相关情况，并就摩洛哥参与“一带一路”建设等多方面情况与中方青年代表进行了深入交流。

此次中国青年代表团访问摩洛哥，系中非合作论坛框架内的青年交往项目，代表团成员来自论坛后续行动委员会单位及其他参与对非合作部门。（完）

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(责编：楚天舒(实习生)、燕勐)
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