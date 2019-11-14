王家瑞率中国宋庆龄基金会代表团访问葡萄牙

11月10日至11日，中国宋庆龄基金会主席王家瑞率代表团访问葡萄牙。

体育文化连接中葡友谊

10日，王家瑞会见葡萄牙足球职业联盟主席佩德罗·普罗恩卡。

王家瑞指出，今年是中葡建交40周年，两国在政治、经贸、文化、科技、军事领域的友好合作关系不断发展。以足球为代表的体育文化在发展中葡友谊中起到了积极促进作用。中国宋庆龄基金会长期关注青少年足球人才的培养，2018年我们与葡萄牙足球联盟基金会、葡萄牙体育基金会等机构共同举办“2018中葡国际儿童文化节”，开启了双方合作新局面。愿积极推进与葡萄牙相关机构的合作，以足球文化为纽带，推动两国青少年友好交流，增强民众了解互信。

佩德罗·普罗恩卡欢迎王家瑞到访葡萄牙，表示葡萄牙职业足球联盟秉持“包容、团结、尊重”的价值观，长期通过运用足球、球员和专业比赛的影响力来积极承担社会责任，在职业联赛运行、教练员培训、青少年球员培养等方面具备良好传统，我们愿积极发挥自身作用，推动葡中体育文化交流。

中葡青少年以球会友增进友好

11日，中葡青少年体育文化交流活动在里斯本伯爵大学拉开序幕。王家瑞携代表团出席开幕式，看望两国小球员，并给他们送上了可爱的熊猫公仔。

伯爵大学校长克蒂门基纳女士、葡萄牙体育基金会主席保罗先生先后致欢迎词，表达了对体育文化交流增进两国人民友谊的热切期许。

中国宋庆龄基金会副主席井顿泉表示，近年来，在中葡双方领导人的引领下，两国友好合作关系进一步发展。此次组织青少年进行文化交流，正是践行两国领导人共识，从民间角度加强友好交流的机会。葡萄牙的体育足球文化在世界享有盛名，体育文化作为一种国际元素承载着和平，希望以青少年足球文化交流活动为纽带，不断深化中葡两国在体育文化领域的交流合作，增进青少年间的相互了解，为中葡两国人民的友谊添砖加瓦。

中国驻葡萄牙大使蔡润表示，今年是中葡建交40周年。当前，中葡关系正处于历史最好时期。两国高层往来频繁，政治互信不断加深。中葡两国元首在不到半年时间里实现互访，充分体现了中葡全面战略伙伴关系的高水平。体育领域特别是足球合作现已成为两国人文交流的重要方面，为推动两国关系发展做出了积极贡献，相信在各方积极努力下，两国体育交流合作一定会迎来新的发展，收获丰硕成果。

随后，中葡双方的小球员们齐聚本菲卡青训营，以球会友、增进友谊。孩子们在球场上挥洒汗水，留下了飒爽英姿，也收获了欢声笑语和珍贵友情。

构建民间交流合作桥梁

11日，代表团访问葡萄牙尚帕利莫基金会(Champalimaud Foundation)。该基金会成立于2005年，是葡萄牙知名基金会和生物医学研究机构，在欧洲和广大葡语国家具有重要影响力。

王家瑞会见尚帕利莫基金会主席莱昂诺尔·贝莱扎时指出，中葡建交40年来，两国友好合作关系历经国际风云变幻考验历久弥坚。两国人民的相互了解与信任，是我们双边关系发展的坚实基础。在新的历史起点上，中国宋庆龄基金会愿与尚帕利莫基金会一道，落实两国元首达成的重要共识，加强双方在医疗卫生领域，尤其是儿科医学、临床医疗、科学研究等方面的交流合作，成为促进彼此心灵相通、友谊延续的桥梁，推动民间友好合作不断取得新成果，共同为增进两国人民福祉作出积极贡献。

莱昂诺尔·贝莱扎热烈欢迎王家瑞到访并表示，中国宋庆龄基金会的重要影响力众所周知，我们非常重视发展与宋庆龄基金会的合作关系。尚帕利莫基金会汇集世界各国生物、医药、临床方面专家，积极致力于开展癌症预防和诊治、神经科学研究和预防失明研究及临床实践，希望今后双方在医务人员培训、科学研究和人道主义等领域加强务实合作，构筑起葡中两国基金会的友好合作之桥。

中国驻葡萄牙大使蔡润，中国宋庆龄基金会副主席井顿泉、副秘书长唐九红出席上述活动。

(责编：燕勐、杨牧)