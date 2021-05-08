人民网讯 5月8日上午，中国宋庆龄基金会与中国邮政集团共同主办的“筑梦太空·寄语祖国”主题实践活动暨青少年邮局启动仪式在中国宋庆龄青少年科技文化交流中心举行。活动将组织广大青少年通过网易平台以书写文字、绘画、录制视频等形式参与，为祖国送祝福。收集的资料存入电子芯片后将随载人发射任务进行太空搭载，送往空间站。通过主题实践活动，引导青少年更多学习了解中国载人航天史，深刻感受载人航天精神，传承红色基因，树立远大理想。

第十二届全国政协副主席、中国宋庆龄基金会主席王家瑞，中国首飞航天员、中国邮政太空邮局局长杨利伟，中国宋庆龄基金会党组书记、常务副主席杭元祥，中国邮政集团有限公司董事长刘爱力、副总经理康宁共同启动活动。

中国宋庆龄基金会副主席井顿泉与中国邮政集团有限公司副总经理康宁签署合作框架协议。双方将持续挖掘整合青少年德育教育资源，创新合作模式，为深入落实立德树人根本任务助力青少年健康成长搭建新平台，实现资源共享，优势互补。

杨利伟代表载人航天工程办公室祝贺主题实践活动的举办。他表示，探索宇宙奥秘是人类自古以来共同的追求，中华民族也从未停止过遨游苍穹的梦想与实践。2021年是中国载人航天工程决战决胜空间站任务的关键之年，伴随着天和号核心舱成功问鼎苍穹，中国邮政太空邮局也将正式开启入驻中国空间站的序幕。“筑梦太空·寄语祖国”主题实践活动，可以激发广大青少年崇尚科学、勇于创新、敢于探索的热情和志向，能够构建起青少年追求科学、探索未知的桥梁和舞台，让孩子们的激情和梦想飞的更高更远。青少年代表将“献给祖国妈妈的祝福”装入信封，交到太空邮局局长杨利伟的手中，希望将这份美好的祝福送往空间站。

青少年主题邮局，是为青少年搭建的实践交流平台，让青少年在方寸天地博览古今，增长知识，开阔眼界，增添乐趣，陶冶情操。

一曲弦乐重奏《我和我的祖国》传递着孩子们作为中华儿女的骄傲和自豪，以及对未来的美好憧憬，表达出对祖国的衷心依恋和诚挚祝福。童声合唱《我爱祖国的蓝天》唱响了时代赞歌，歌颂着祖国新时代的美好生活，全场回荡着美妙悠扬的歌声，表达了孩子们对祖国的热爱。

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