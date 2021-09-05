人民网讯 9月1日，“同一个世界·同一个家”2021宋庆龄国际青少年交流营在闭幕音乐会美妙的乐曲中缓缓落下帷幕。

闭幕音乐会上，来自荷兰青年交响乐团、泰国青年管弦乐团、智利圣华金儿童合唱团、比利时滑铁卢牧羊男童合唱团等数支优秀的国际艺术团队带来各自经典音乐作品。闭幕音乐会共分为三个篇章：“彩虹般的音乐世界”、“不负这美好的音乐良宵”、“同一个世界·同一个家”。各国青少年们通过美妙旋律，建立深厚友谊，呼吁世界和平，畅想美好未来。

本届交流营共涵盖8场音乐会、7场艺术名师坊，5场中华传统文化微课堂，国内外线上平台同步播出。全球青少年通过线上观看学习，参与了合唱、大提琴、长号、钢琴、京剧、中国印染、丝带盘花、中国书法、中国古筝等课程，反响热烈，得到海内外观众一致赞誉。参加交流营活动的部分中外青少年还积极报名参加了中国宋庆龄基金会“文化小大使”活动，为北京冬奥会献上祝福。

宋庆龄国际青少年交流营由中国宋庆龄基金会主办，中国宋庆龄青少年科技文化交流中心承办，自2010年起已成功举办了十一届。作为一场全世界青少年的艺术交流盛宴，为青少年儿童文化交流和健康成长创造、提供更好的平台。本届宋庆龄国际青少年交流营共邀请了中国、乌克兰、泰国、荷兰、捷克、亚美尼亚等24个国家的数千名中外青少年参与其中，通过互联网搭建文明互鉴的桥梁，共同展示新时代世界青少年风采。

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