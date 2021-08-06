“永恒的精神，不朽的奇迹——抗战时期中国工业两大运动”展览开幕

人民网讯 8月5日，由中国宋庆龄基金会指导、宋庆龄故居管理中心主办、宝鸡市长乐塬片区开发建设管理委员会承办的“永恒的精神，不朽的奇迹——抗战时期中国工业两大运动”展览在宋庆龄故居开幕。

中国宋庆龄基金会党组书记、常务副主席杭元祥在致辞中表示，伟大抗战精神是中国共产党人精神谱系的重要内容，而抗战时期中国工业的两大运动，则是伟大抗战精神的生动体现。抗战时期中国民族企业内迁和工业合作运动都与宋庆龄的大力支持密不可分。

“友谊勋章”获得者伊莎白·柯鲁克等国际友人出席展览开幕式。中国工合国际主席柯马凯表示，正是在宋庆龄的引导和感召下，一大批国际友人成为中国人民的忠实朋友，加入工合或分赴世界各地筹建当地工合促进委员会，本次展览中有很多这些工合人的合影。

据了解，1938年8月5日中国工合成立。1939年1月，工合国际成立，宋庆龄担任工合国际名誉主席。她坚定支持路易·艾黎、埃德加·斯诺等人筹建工业合作协会，大力宣传工合在抗战中的独特作用，呼吁国内外各方人士支持工合，并且带头募集捐款和物资予以援助，使中国工合运动在国内得到国共两党及社会各界的大力支持，在国际上得到同情中国的各国政府、民间组织及爱国华侨的广泛援助。抗战时期中国工业两大运动在抗战中发挥了重要作用，成为中国抗战中的一个奇迹，抗日民族统一战线和世界反法西斯统一战线的一个典范，伟大抗战精神的一个写照。

历史走过，精神不灭。抗战时期两大工业运动的珍贵影像资料将重现那段鲜为人知的历史，一幅幅褪色的壮烈图景将生动描绘民族工业的奇迹。

(责编：常红)